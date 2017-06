In het Siciliaanse dorpje Sutera is ruimte zat voor asielzoekers

Via Europa 26. Als je aanbelt, doet er geen Siciliaan open, maar een Nigeriaanse asielzoekster. Osas John is 31 jaar en zegt opgewekt: "Kom binnen". Ze loopt de trap op naar het appartement waar ze al ruim een jaar met haar drie kinderen woont. Een kale woonkamer met twee oude banken, een grote televisie en knuffels tegen de muur. Ze heeft een keuken en boven een badkamer en een slaapkamer.

Osas vertelt enthousiast: "Ik vind het een heerlijk huis. Sutera is een prettig dorp. Ik heb het hier erg naar mijn zin. De mensen zijn hartstikke aardig".

Onze gasten zijn onze buren, die hun eigen huishouden runnen

De zwarte vrouw woont tussen de - vooral bejaarde - bewoners van Sutera, een stil dorpje op Sicilië. Het is uren rijden naar een stad van betekenis. De vaalwitte huizen kruipen er tegen een steile berghelling aan. Katten liggen in de zon, een kerkklok tikt de uren weg. Dit plaatsje telt duizend inwoners. Dat is inclusief dertig asielzoekers.

Sinds drie jaar biedt deze gemeente zelf aan om asielzoekers onder te brengen. Ze wonen verspreid over het dorpje, in huizen die leeg kwamen te staan door de massale emigratie van de dorpsbewoners naar Noord-Europa. Zulke 'verspreide opvang' is er slechts in een klein aantal gemeenten in Italië; er zijn 26.000 plekken beschikbaar. Het overgrote deel van de asielzoekers wordt in groepen gehuisvest, vaak buiten de bebouwde kom.

"Er ontstaat zo geen getto. Onze gasten zijn onze buren, die hun eigen huishouden runnen. Dat is goed voor de integratie", legt projectleidster Santina Lombardo uit. Een gepensioneerde onderwijzer geeft ze Italiaanse les.

We vervelen ons kapot. Er valt hier helemaal niets te beleven. Er wonen alleen maar bejaarden.

Wanneer de benodigde papieren binnen zijn, mogen de statushouders nog zes maanden blijven. Daarna moeten ze op eigen benen staan. Omdat de Italiaanse bureaucratie traag is, komt het er in de praktijk op neer dat migranten hier twee jaren doorbrengen. Daarna gaan ze naar Noord-Italië, op zoek naar werk dat hier niet is te vinden.

In Palermo kwamen twee weken terug nog 1092 migranten aan land.

In 2014 ging het gemeentebestuur uit eigen beweging asielzoekers onderdak bieden. Locoburgemeester Pino Landro zit in zijn kamer in het gemeentehuis, recht onder Jezus aan het kruis, en zegt: "Eind 2013, na die grote scheepsramp bij Lampedusa waarbij ruim driehonderdvijftig migranten verdronken, werd ons gevraagd of we een aantal slachtoffers konden begraven. Dat ging niet, ons kerkhof was vol. Maar we dachten wel: waarom doen we niet iets voor levende migranten? Die hebben toch net als wij recht op een waardig bestaan?"

Het enige minpunt van dit dorp: de oude mannen die haar geld bieden voor seks. "Nou, dat kunnen ze vergeten."

Sindsdien verzoekt het gemeentebestuur het ministerie van binnenlandse zaken in Rome - dat bepaalt welke bootmigranten waar terechtkomen - om hier gezinnen naartoe te sturen, geen singles. Locoburgemeester Landro: "Dan verloopt de acceptatie beter. Het imago van de mannelijke immigrant is slecht. Echtgenotes en kinderen verzachten dat beeld."

Toch is niet iedereen gelukkig met de situatie. Bij huisnummer 22 aan het Piazza Sant'Agata doet een chagrijnige Ahmed Kamara open. Hij komt uit Guinee, is 31 en woont hier met zijn vrouw en dochtertje. Hun asielverzoek is afgewezen, ze zijn in beroep gegaan en wachten op de uitkomst. En zij worden hier gek. "We vervelen ons kapot. Er valt hier helemaal niets te beleven. Er wonen alleen maar bejaarden. Het is saai en doods en er is geen werk."

Maar de Nigeriaanse Osas John zou hier voor altijd met haar kinderen willen blijven. Ze droomt van een eigen kapsalon. Het enige minpunt van dit dorp: de oude mannen die haar geld bieden voor seks. "Nou, dat kunnen ze vergeten."

Opvang heeft zijn voordelen De komst van asielzoekers houdt de rappe ontvolking van Sutera niet tegen. Maar het levert wel geld op. Rome betaalt voor de opvang jaarlijks 710.000 euro. Daarmee zijn acht mensen uit het dorp aan een baan geholpen: ze zijn nu begeleiders. Bovendien vangen de eigenaren van leegstaande huizen ongeveer 250 euro per maand aan huur. En de asielzoekers, die per persoon 35 euro per week voor de boodschappen krijgen, geven hun geld uit bij kruidenier, tabakszaak en slager. Het project is zo goed bevallen, dat de gemeente hoopt het nu met drie jaar verlengen.

