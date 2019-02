In het mannentennis is het tijd voor een nieuwe generatie (en die is in Rotterdam al te zien)

Er komen interessante tijden aan, dat is de stellige overtuiging van Denis Sjapovalov. De 19-jarige Canadees is een van de exponenten van de nieuwe generatie tennissers. Met zijn jeugdige bravoure vindt hij dat het hoog tijd is voor nieuwe sterren. En volgens Sjapovalov staat er een grote groep supergetalenteerde spelers klaar om een nieuw tijdperk in te luiden.

In het Rotterdamse ABN Amrotoernooi zijn de spelers van de ‘NextGen’ ruim vertegenwoordigd, met Sjapovalov, de Griek Stefanos Tsitsipas (20), Chung Heong (22) uit Zuid-Korea en de Russen Karen Katsjanov (22) en Daniil Medvedev (23). Alleen ontbreken de twee bekendste namen uit het legioen van aanstormende talenten. De Duitser Alexander Zverev (21) en de Australiër Nick Kyrgios (23) behoren tot de acht afzeggers.

Sjapovalov voelt zich vereerd dat hij deel mag uitmaken van de aankomende generatie. Hij is wel verrast dat het zo snel met hem is gegaan. Begin 2017 stond hij nog op de 250ste plaats van de wereldranglijst, inmiddels is hij 225 posities opgeschoven. Sjapovalov maakte wel een opmerkelijke entree in het profcircuit. In de Davis Cupwedstrijd tegen Groot-Brittannië sloeg hij uit pure frustratie de bal per ongeluk keihard op het oog van umpire Arnaud Gabas. Hij werd gediskwalificeerd en kreeg een boete van 6500 euro.

“Jullie hebben er maar een paar gezien”, zei Sjapovalov gisteren na zijn overwinning in de openingsronde op de Kroaat Franko Skugor (7-5, 6-2). “Er zijn nog veel meer spelers die in opkomst zijn. Jongens met verschillende persoonlijkheden en met verschillende spelstijlen. Dat is goed voor de sport, want het kan niet lang meer duren voordat legendes als Federer en Nadal met pensioen gaan.”

Valse start

Na die valse start onderscheidde Sjapovalov zich in positieve zin. In augustus 2017 haalde hij de halve finale van het Masterstoernooi van Montreal na zeges op onder meer Juan Martin del Potro en Rafael Nadal. Die doorbraak in eigen land zette in een klap zijn leven op zijn kop en daar had hij het best moeilijk mee, zei hij gisteren in sportpaleis Ahoy. “Van een veelbelovende jongen die Challengers speelde, was ik plots een topvijftigspeler geworden met alle camera’s op mij gericht.”

Er ontstond een waanzinnige hype rond Sjapovalov, die na Montreal nog drie ongelofelijke weken meemaakte op de US Open, in de Davis Cup en de Laver Cup. Er kwam zoveel af op de pas 18-jarige junior dat hij het plezier in het tennis helemaal verloor. “Er was zoveel afleiding van fans, sponsors en media”, vertelde hij.“Alles werd uitvergroot. Ik haatte de tour en wilde niet meer reizen. Het liefst zat ik gewoon thuis.”

Na een periode van bezinning met zijn staf, familie en vrienden wist Sjapovalov zich weer op het tennis te focussen. En onmiddellijk toonde hij in 2018 zijn enorme potentie met halve finales in Delray Beach, Madrid en Tokio. Hij is nu de jongste speler in de tophonderd en de absolute top lonkt. “Ik heb het tennis weten te omarmen. Ik hoop het nu nog zolang mogelijk te kunnen doen, hopelijk net zolang als Federer.”