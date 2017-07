In het klimbos spelen de meisjes net zo wild als de jongens

In het bos halen Hilde (12) en Thijs (9) meteen maar even alle stereotypen onderuit. Ze wonen op een boerenbedrijf en zijn altijd buiten bezig, zij nog wilder dan hij. Hilde vliegt vanmiddag ook het vlotste over de wiebelende planken en autobanden, metershoog in de lucht.

Het gezin Toebak staat op camping De Hertshoorn: ze kiezen bewust voor een actieve vakantie, de fietsen zijn mee. Voor het klimbos hoeven ze alleen maar de weg over te steken.

De kinderen mogen thuis ook vies worden, lacht vader Ad Toebak. "Zand in de haren, gat in hun broek." Hij voelt zich dus ook niet aangesproken door de Sire-campagne. Hun jongen en meisje trekken eigenlijk altijd samen op. "En doen dezelfde sporten", zegt Thijs. Reddingszwemmen, atletiek.

Moeder Inge herkent wel dat ouders tegenwoordig wat beschermender zijn. "Ik laat ze ook niet zomaar alleen fikkie stoken, terwijl ik dat vroeger zelf wel mocht." Hilde kijkt verontwaardigd: "O, dat is niet eerlijk." Toch vindt Inge voorzichtigheid niet verkeerd. "Ik werd als baby gewoon nog in een reiswiegje op de achterbank gezet, toch fijner dat we die risico's nu niet meer nemen. Op straat is het ook echt wel drukker dan vroeger."

Meer zelfvertrouwen Maarten Timmer gelooft wel dat het goed en gezond is om buiten te spelen. "Daar zijn meer uitdagingen, je krijgt meer zelfvertrouwen als je grenzen kunt verleggen." Maar zo'n campagne speciaal voor jongens? Hij vraagt zich af hoe groot dit probleem eigenlijk is. Zijn drie jongens hoeft hij in ieder geval niet aan te sporen, ze hebben net het fun-traject afgelegd, met wiebelende netten en een kabelbaan. Bij voetbal zijn de ouders trouwens ook redelijk hard, merkt hij. "Opstaan en doorgaan, niet piepen." Caillou laat zijn haar groeien, ook al was er een jongen met hem aan het flirten In het voor- en naseizoen komen er veel fietsende ouderen naar camping De Hertshoorn, midden op de Veluwe. Nu zitten er vooral peuters achter het tentdoek. Oudere jongeren hebben zich verschanst in het hok met gratis wifi. Morgen staat er voor hen luchtbuksschieten op het programma. De middengroep van vier tot veertien ligt in het zwembad of springt op de springkussens, al komt de regen soms met bakken uit de lucht.

Niet vanzelf Caillou (10) en Thimo (8) hebben elkaar bij de rots- en waterspeelplek leren kennen. Vandaag waren ze er al om negen uur, dus inmiddels hebben ze een behoorlijk modderbad gecreëerd. Thimo is een beetje zuinig op zijn kleren, die moet hij nog vaker aan. Caillou mag gewoon zijn gang gaan. Volgens Caillou houden jongens meer van buiten zijn. "Die zijn wat grover en wilder." Dat hij met zijn lange haar wel eens voor meisje wordt aangezien, is soms vervelend. "Mijn tante is dit jaar doodgegaan. Ik spaar mijn haar zodat het kankerfonds er pruiken van kan maken. Hier in het zwembad was er zelfs een jongen met me aan het flirten, maar ik ga er toch mee door." Als zijn vader tussendoor komt kijken, geeft hij aan dat het ook wel lekker is dat zijn zoon de hele dag de hort op is. Zelf zit Eric van Eldik rustig bij de tent. Maar een buitenkind krijg je niet vanzelf, zegt hij. "Ik werk in een babyzaak en heb de indruk dat ouders die kinderen er soms een beetje bijdoen. Dat ze druk zijn met hun werk. Vaak vinden ze het ook wel prima als hun kind de hele dag op een apparaat zit." Zijn zoon krijgt pas een mobiel op de middelbare school en als ik zie wat hij met zijn handen kan, wat hij allemaal verzint, heel creatief!" Zou hij hem ook met een matras de trap laten afglijden, zoals in een Sirefilmpje? Van Eldik lacht: "Dat heeft al wel eens gedaan, in een babybadje. Als ik het van te voren had gezien, had ik misschien wel ingegrepen, maar nu moest ik er vooral om lachen." Lees ook: Sire-campagne: Laat jongens jongens zijn

Lees ook: 'Door je te focussen op jongens, mis je de echte verschillen tussen kinderen'

