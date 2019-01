In het gesticht kon je in de jaren dertig ook je lastige familieleden kwijt

Een man en vrouw vechten een echtelijke ruzie uit in de Nijmeegse straten. Scheldwoorden vliegen door de lucht. We schrijven jaren dertig van de vorige eeuw, dus waarschijnlijk roepen ze ‘ploert’ of ‘galgebroed’ of ‘schobbejak’ naar elkaar. Kwaad sluit de man zich op in de slaapkamer. Hij hangt een boos briefje op de deur.

De vrouw laat het er niet bij zitten. Ze belt een arts. Haar man is krankzinnig geworden, zegt ze. De huisarts geeft zonder een bezoek een krankzinnigheidsverklaring af, in de veronderstelling dat de man alleen ter observatie naar het ziekenhuis wordt gebracht. Dat heeft hij mis – de man wordt in het gesticht opgenomen. De vrouw heeft haar zin – van die ploert is ze af.

Vandaag komen vanwege openbaarheidsdag vele meters archiefmateriaal vrij, waaronder stukken van de inspectie voor de krankzinnigenzorg. Ze geven een bijzonder inkijkje in de problemen in de psychiatrie van toen; in 1930 werden in Nederland in totaal zo’n 22.000 mensen met psychiatrische problemen verpleegd.

Vooral de blunders bij gedwongen opnames zorgden voor discussie. Naast de ophef over de vrouw die haar man in het gesticht kreeg, deden nog twee zaken zich voor die de werking van de krankzinnigenwetgeving ter discussie stelden. Volgens de krant Het Volk werd ‘de persoonlijke vrijheid van de Nederlandse inwoners tot een aanfluiting gemaakt’.

Net als nu, was het vroeger niet altijd pais en vree in de instellingen voor ‘debielen’, zoals patiënten toen nog genoemd werden: de inspectie bestudeerde de verpleger die een patiënte bezwangerde, suïcides binnen de muren van het gesticht, ‘zenuwlijders’ die de neus van een personeelslid kapot sloegen, patiënten die een ander aanvielen of zelfs vermoordden.

Niets aan de hand

Een Arnhemse cafémuzikant G. Gijsbrechts – een licht ontvlambaar type – werd het gezicht van dit maatschappelijke probleem. Hij werd op aandringen van zijn familie opgenomen in een gesticht, maar kwam na een paar dagen vrij – er bleek niets aan de hand, schreven de kranten verontwaardigd.

G. Gijsbrechts werd na familieruzie onterecht opgenomen. © Nationaal Archief

Volgens het gesticht zelf had zijn familie het op hem gemunt vanwege zijn ‘andere morele opvattingen’. Als muzikant leefde hij la vie bo­hé­mienne­­, terwijl zij rechtgeaarde katholieken waren. Volgens de man zelf wilde zijn familieleden, met wie hij ruzie had, van hem af omdat hij het erfdeel van zijn overleden moeder opeiste en zij dat niet wilden geven.

In de jaren dertig zorgde de Tweede Krankzinnigenwet ervoor dat familieleden een verzoek tot een opname in het gesticht konden indienen. Een huis- of zenuwarts onderzocht of dat verzoek terecht was en schreef – als hij het ermee eens was – een verklaring uit, die de burgemeester en de kantonrechter van een krabbeltje moesten voorzien.

De psychiater die zich bemoeide met de heer Gijsbrechts, had hem eerder al weleens bestudeerd op verzoek van vader en zus. Een startschot voor de opname gaf hij toen hij van de zus hoorde dat de man een deel van de huisraad had vernield en zijn familieleden met een mes had bedreigd. Op dat moment had hij hem al even niet gezien.