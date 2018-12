In het Franse Vernon snappen ze de boosheid van de ‘gele hesjes’ wel

Het parlementslid Claire O’ Petit veegt de glassplinters op tafel aan de kant. De ramen van het kantoortje in haar kiesdistrict in het Normandische plaatsje Vernon, ten westen van Parijs, werden een dag eerder onder handen genomen door een in het zwart geklede man met een sloophamer. De bakker heeft alles gezien.

“Het was geen geel hesje”, zegt O’ Petit (69), die voor de partij van president Macron, La République en Marche (LaREM), in de Assemblée Nationale in Parijs zit. “Dit was iemand uit rechts-extreme hoek. Overal heb je extremisten bij de gilets jaunes die de zaak de radicale kant op willen jagen.”

De acties van de gele hesjes gingen, extreem-rechtse infiltratie of niet, vaak gepaard met intimidatie en bedreigingen. Vooral politici van haar partij en journalisten – liegende lakeien van de macht volgens veel gele hesjes – waren het slachtoffer. Vrijdag werden zelfs de leden bedreigd van een delegatie van gele hesjes die premier Édouard Philippe zou ontmoeten.

Uitbarsting

In een poging de dialoog aan te gaan, belegde O’ Petit deze week een bijeenkomst met zes gele hesjes. “Dat ging uitstekend. Maar we hebben eerst een lijst gemaakt van punten waarover te praten valt. Ik bedoel: over de groene taks op brandstof kunnen we het hebben, maar niet over afzettingsprocedure tegen Macron of de ontbinding van de Assemblée.”

De onvrede van het Frankrijk dat moeilijk rondkomt is tot een uitbarsting gekomen. O’ Petit voelt de woede de laatste tijd stijgen. Gewone mensen staan te weinig op de radar van haar eigen regering, beaamt zij. Niet alleen de impact van de groene taks werd onderschat, ook de gevolgen van de verlaging van de maximumsnelheid op B-wegen naar 80 km per uur zag men over het hoofd.

“Vernon is redelijk welvarend, maar dat geldt niet voor veel dorpen in de buurt. Daar waren mensen woest, niet omdat ze hard willen rijden maar vanwege de angst voor boetes en het verlies van punten op je rijbewijs. Voor Philippe was dit echt alleen maar een veiligheidskwestie. Ik heb het hem gezegd, maar hij wilde niet luisteren.”