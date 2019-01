In het brexit-debat grijpt Theresa May iedere strohalm

Woensdag ging de Britse premier meteen met Mann en een paar van diens medestanders in gesprek over de mogelijkheden. Dat Labourleider Jeremy Corbyn meteen verklaarde dat hij er niets in zag, maakte weinig uit: ook al gaat het maar om een paar stemmen, in het licht van de immense tegenstand zijn ook die de moeite waard.

Maar al is overleggen met Labourpolitici een enorme stap voor May, het is nog lang niet duidelijk of het voorstel ook in stemming wordt gebracht. John Bercow, de parlementsvoorzitter, zei gisteren dat hij nog helemaal niet heeft besloten of dit amendement dinsdag in stemming zal worden gebracht. Beslissen waarover wel en niet wordt gestemd doet hij pas op de dag zelf. Zo houdt Bercow de regie over het brexit-debat.

Hij speelde woensdag ook al een belangrijke rol, toen hij onverwacht ruimte gaf voor een amendement over een ‘plan B’. Toen besloot een meerderheid dat May, mocht dinsdag haar akkoord met de EU worden weggestemd, binnen drie dagen een alternatief moet presenteren. Een dergelijk amendement was in de eeuwen ervoor nog nooit in stemming gebracht, maar Bercow stond het toe. Het tekent de eigenwijsheid van de ‘speaker’, over wie al wel vaker tumult uitbrak.

Bollocks to brexit Het was John Bercow, oorspronkelijk afkomstig uit de conservatieve partij, die anderhalf jaar geleden verklaarde dat de Amerikaanse president Donald Trump tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk niet welkom zou zijn in het parlement. Voorganger Barack Obama was eerder wel met alle égards ontvangen. In mei vorig jaar werd hij van treitergedrag beschuldigd. Hij zou schreeuwen en schelden tegen zijn personeel, dat in het openbaar vertelde hoe hij ze intimideerde. Hij kreeg de oproep af te treden, maar dat deed hij niet. Ook zou hij de conservatieve Andrea Leadsom in het Lagerhuis een ‘dom wijf’ hebben genoemd, al zegt hij zelf dat hij haar er alleen van betichtte iets doms te willen. In 2017 werd zijn onafhankelijke voorzittersrol dubieus, toen hij onthulde hij dat hij zelf in het referendum tegen de brexit had gestemd. Tot overmaat van ramp stond er een auto op zijn oprit met een bumpersticker waarom ‘bollocks to brexit’ stond – rot op met je brexit. Het was de auto van zijn echtgenote, was zijn verweer. Ook dat was niet de eerste keer dat er kritiek klonk. Die was er al in 2011, toen hij, zoals overigens de gewoonte is, een portret van zichzelf had laten maken. Het schilderij van Bercow bleek echter 37.000 pond te hebben gekost, een flink bedrag tijdens de destijds nog hevige economische crisis.