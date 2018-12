In hartje Madrid is bijna geen auto meer te vinden

Want op de doorgaans zo drukke Gran Vía was vrijdag op sommige momenten nauwelijks nog een personenauto te zien. De verkeersdrukte in het hart van de Spaanse hoofdstad liep gedurende de dag soms zelfs terug met 32 procent.

40 procent minder uitstoot Dit alles was het gevolg van de aftrap van ‘Madrid Central’, een ambitieus verkeersplan dat het autoverkeer van niet-bewoners, oude voertuigen en vrachtverkeer uit 472 hectare Madrileens centrum moet weren. Madrids gemeentebestuur wil hiermee de 230.000 dagelijkse ritjes met een derde terugdringen, waardoor de milieubelastende uitstoot in de miljoenenstad uiteindelijk met 40 procent moet dalen. Bij weinig regen hangt er vaak een dikke laag smog in de stad De maatregel komt op de valreep, want in 2020 moet Spanje van Brussel nieuwe milieudoelen halen. De Madrilenen zelf was de luchtvervuiling in de stad de afgelopen jaren overigens ook niet ontgaan. Vooral bij weinig regen hangt er dikwijls een dikke laag smog boven de stad. Een rondje hardlopen in stadspark het Buen Retiro heeft op die dagen dan meer weg van het roken van een pakje sigaretten, grappen buurtbewoners. ‘Madrid Central’ is het paradepaardje van burgemeester Manuela Carmena. De 74-jarige oud-rechter voerde haar verkiezingscampagne destijds door te laten zien dat zij liever met de metro naar haar werk gaat, in plaats van in een dikke dienstauto.

Naar de rechter De Spaanse hoofdstad was voor het aantreden van Carmena in 2015 bijna een kwart eeuw in handen geweest van de conservatieve Volkspartij, die overigens al met vergelijkbare verkeersplannen speelde. Nu is de partij echter mordicus tegen het plan van Carmena. De conservatieven zijn zelfs naar de rechter gestapt om er een stokje voor te steken. De Volkspartij vindt het schandelijk dat Europa’s ‘meest restrictieve verkeersmaatregel’ is uitgerold in Europa’s meest ‘levendige stad’. Critici voorspelden dat het centrum van Madrid zou veranderen in een soort ‘getto van Warschau’, afgebakend met een ‘Berlijnse Muur’. Vooralsnog lijkt het allemaal mee te vallen, en brengt het plan op wat morrende middenstanders na vooral rust in het centrum. Als het plan effectief blijkt, kan het een mooie opsteker zijn voor Carmena, die volgend jaar spannende burgemeestersverkiezingen te wachten staat. De gemeente heeft besloten om het plan zacht te laten landen, door de komende maanden nog geen boetes uit te schrijven voor overtreders van de nieuwe regels. Het enige wat nog ontbreekt zijn goede fietspaden.

