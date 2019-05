In Frankrijk moet zelfs een instortende gevangenis blijven staan

Een nieuw bewijs voor burgemeester Karl Olive, een ex-sportjournalist, dat het huis van bewaring in zijn gemeente snel weg moet. Het maison d'arrêt staat er al bijna tweehonderd jaar, midden in de stad, tussen de prachtige kerk - waar in 2014 Lodewijk de Heilige, een van de bekendste Franse koningen, is gedoopt - en het kerkhof.

Olive hoopt de druk nu te kunnen opvoeren. Met de belofte van een verbouwing laat hij zich niet afschepen, waarschuwde hij. De gevangenis moet weg. "Sinds 1821 zijn er nooit herstelwerkzaamheden gedaan. Hoe wil je in vredesnaam iets nieuws maken met alleen maar oude troep?", vroeg Olive zich retorisch af. Een antwoord van het ministerie van justitie kreeg hij niet. De kans dat de tweehonderd gedetineerden met een zwaar profiel blijven waar ze zijn, is groot.

De gang van zaken is tekenend voor de staat van het gevangeniswezen waarover al decennia ernstige klachten te lezen zijn in rapportages van nationale en internationale organisaties. De kritiek betreft niet alleen de deplorabele staat van een deel van de gebouwen. De overbevolking blijkt een chronisch probleem: twee op één cel is eerder regel dan uitzondering.

President Nicolas Sarkozy (2007-2012) lanceerde nieuwbouwprojecten, die door zijn opvolger François Hollande (2012-2017) werden gestopt. Dat had een financiële, maar ook een ideologische reden: zijn linkse regering zou geen cellen bouwen, maar de oorzaken van de misdaad aanpakken.

De laatste cijfers liegen er niet om. Er zijn in Frankrijk nu 71.828 gedetineerden, vorig jaar rond deze tijd waren dat er 70.000. Daarmee ging het record van december 2018 (71.061) aan diggelen. De overbezetting van de 188 gevangenissen bedraagt nu ruim 117 procent: in zeven inrichtingen is dat zelfs 200 procent en in Nîmes en Perpignan slapen tientallen gevangenen op een matras op de grond. Nîmes is het ergst, daar zijn voor 446 personen 200 plaatsen beschikbaar. De vakbonden wijzen op toegenomen agressie en soms ernstige confrontaties met bewakers. Voor het einde van het presidentschap van Emmanuel Macron in 2022 zouden er 7000 plaatsen bij moeten zijn. Daarbij streeft de regering naar verlichting door bijvoorbeeld de kortst gestraften - zes maanden tot een jaar - naar huis te sturen met een enkelband. Meer personeel werven hoort ook bij het plan.

