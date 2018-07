In één op de drie gemeenten sponsort een crimineel sportclub of kerk

Dat blijkt uit de eerste inventarisatie door de Universiteit Tilburg en Bureau Bruinsma voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

“Het is voor criminelen een manier om hun imago op te vijzelen”, zegt een van de onderzoekers, hoogleraar criminologie Toine Spapens. Voor het onderzoek is informatie verzameld van gemeenten en regionale informatie- en expertisecentra, waarin overheidsorganisaties samenwerken tegen ‘ondermijnende’ criminaliteit.

Criminelen investeren meestal in sportclubs. “Vaak als sponsor maar soms ook als bestuurder”, legt Spapens uit. “Dat is niet altijd strategisch, soms speelden ze er zelf als kind. Voor anderen is het een manier om ‘crimineel talent’ te scouten.”

Geen best imago

Het probleem speelt vooral bij voetbalclubs, maar ook bij handbal-, ijshockey- en vechtsportverenigingen. De clubs die in het onderzoek voorkomen, hadden vaak al geen best imago. Er was regelmatig ‘gedoe’, ook op het veld, de administratie bleek een rommeltje en er werden in twee gevallen verdovende middelen aangetroffen in de kantine.

In Gelderland en Noord-Brabant zijn de meeste gevallen van criminele inmenging bekend, in Friesland werd niet één geval gemeld. “Dat kan komen doordat de gemeenten de criminele invloed niet hard kunnen maken. Maar het is niet zo dat het in bepaalde delen van het land niet voorkomt.”

In kleinere gemeenten lijkt het probleem kleiner. “De kans om daar een grote crimineel tegen te komen is kleiner, maar we zien ook dat ze criminele activiteiten eerder met de mantel der liefde bedekken. Ze geven iemand die tien jaar geleden een strafbaar feit heeft gepleegd sneller een tweede kans.”