In Duitsland laait de discussie op over wapenleveranties aan Turkije

Beelden van Duitse Leopardtanks die onder de Turkse vlag Syrië binnenrijden leidden tot beroering in de Duitse Bondsdag. Met name de oppositiepartijen uitten kritiek. “De Duitse regering mag niet weer wegkijken en moet duidelijk stelling nemen tegen president Erdogan over het militair offensief van het Turkse leger tegen de Koerden in Syrië”, zei Agnieszka Brugger, defensiewoordvoerder van De Groenen tegen de Heilbronner Stimme.

Lees verder na de advertentie

De kritiek kwam niet alleen van de oppositie. Norbert Röttgen, namens regeringspartij CDU voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken in het parlement, noemde de Turkse aanval in de Süddeutsche Zeitung 'duidelijk in strijd met het internationaal recht'. Voor hem is het daarom zonneklaar dat Duitsland onder zulke omstandigheden geen wapens aan Turkije kan leveren.

De kritiek op wa­pen­le­ve­ran­ties komt de Duitse regering niet gelegen; die is juist bezig de banden met Turkije aan te halen

Turkije begon afgelopen weekeinde een offensief tegen de Koerdische militie YPG in de noordwestelijke Syrische grensregio Afrin. Ankara wil daar een veiligheidszone creëren. Dat gebeurde met instemming van Rusland, dat het luchtruim in het gebied controleert. Het offensief is tegen het zere been van Navo-bondgenoot de Verenigde Staten, die met de YPG optrokken in de strijd tegen IS.