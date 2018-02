In Drieborg, vlakbij de grens, leert elk kind al jong Duits

Twintig vingers schieten omhoog als Franzis Wieze de groep een vraag stelt. "Geht es euch gut?" Ze kijkt de het lokaal rond. De twintig kinderen in groep 5 en 6 begrijpen haar. Ja, antwoorden ze in koor.

Dan tovert ze een plaatje op het digibord. Een foto van een oog. "Was ist das auf Deutsch?" Opnieuw gaan er veel vingers de lucht in. "Das Auge", roept een meisje. De juf kijkt blij. "Super!"

Vrijdagmiddag krijgen alle scholieren van groep 5 en 6 van de openbare basisschool in Drieborg Duitse les. Het dorp ligt in het uiterste oosten van Groningen, recht onder de Dollard. Aan de horizon torenen de windmolens aan de Duitse kant van de grens boven het akkerland uit. Duitsland is vlakbij. Veel kinderen hebben er familie, ze gaan er geregeld tanken met hun ouders en vaak worden de weekboodschappen over de grens gedaan.

"We kunnen Duitsland hier zowat ruiken", zegt de juf in het Duits tegen de kinderen. Op het bord projecteert de juf het ene na het andere plaatje. Na een kat, een hond en een geit volgt een pittige afbeelding: een magnetron. Hoe zeg je dat in het Duits? Voor het eerst geen vingers. "Die Mikrowelle", roept een meisje dan toch. De juf, weer verheugd: "Super! Das war ein schwieriges Wort."

Werkloosheid

Op deze dorpsschool gebeurt iets bijzonders. Steeds minder Nederlandse kinderen maken kennis met het Duits. Op middelbare scholen neemt het aantal leerlingen dat examen doet in de taal gestaag af. De gemeente Oldambt, waartoe Drieborg behoort, besloot een paar jaar geleden dat ze deze trend wilde doorbreken.

Duits is belangrijk, bepaalde de onderwijswethouder. Niet in de laatste plaats om de kinderen meer kansen te geven als ze later gaan werken. De werkloosheid in de deelstaat Nedersaksen is een stuk lager dan in het naburige Oost-Groningen.

Daarom is docente Franzis Wiese-Pranger (een Duitse, die al jaren in Nederland woont) afgelopen jaar door de gemeente ingehuurd om op verschillende basisscholen Duitse lessen te geven. Inmiddels geeft ze op zes scholen les.

"De grensregio's hebben andere belangen dan de rest van Nederland. De blik is er meer gericht op Duitsland", zegt Floor Haanstra van Nuffic, de organisatie die internationalisering van het onderwijs bepleit en ook de gemeente Oldambt adviseert. Achterin de klas kijkt ze hoe de les verloopt. "Ook mentaal is Duitsland hier dichterbij dan bijvoorbeeld Rotterdam of Amsterdam."

Na drie kwartier is de les voorbij en neemt groepsleerkracht Edwin Nijlunsing de boel weer over. In de lerarenkamer tapt Wiese nog een glas water. Ze heeft een kleur van het lesgeven. "Je moet het makkelijk houden. Op een speelse manier leren kinderen in korte tijd dan heel veel", zegt Wiese, terwijl ze een slok van haar water neemt. "Dit voelt niet als werk, dit is een fantastische hobby."

