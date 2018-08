In Delft zijn vrouwelijke studenten schaars, in Utrecht niet: 'Ik dacht: wow, er lopen er twee achter elkaar'

Het is rustig opstarten in Huize Van God Los. Het Delftse studentenhuis is gevestigd in een oud schoolgebouw aan de Oost-Indiëplaats. Aan de bar in de huiskamer zit Wieger Voskens (20) met huisgenoot Tom Bastiaans (20). Frank Kloosterman (22) zet koffie. De mannen wonen hier met nog vier anderen, allemaal studeren ze technische bestuurskunde.

Lees verder na de advertentie

Vrouwen zijn hier een zeldzaam goed, daar moet je goed voor zorgen Tom Bastiaans (20)

Voskens zit aan de huisbar, vol lege flesjes bier, aan de muur prijkt een klok met het logo van drankmerk Jägermeister. Op de kamerdeur een poster van een vrouw in lingerie. Op zijn slippers loopt hij naar de grote leren bank, waar hij en zijn huisgenoten vaak een filmavond houden.

"Je kan wat meer maken als je met alleen mannen woont", zegt Kloosterman die zijn huisgenoten koffie inschenkt. "We gooien voor de grap weleens een koud glas water over iemand die staat te douchen", legt hij uit.

De jongens merken het wel, dat er minder vrouwen in hun stad wonen. "Zeker als je 's avonds door de stad loopt of op de campus van de Technische Universiteit". Toch zijn ze er inmiddels wel aan gewend. "Je hebt het pas door als je in een andere stad bent. Laatst dacht ik: wow, er lopen er twee achter elkaar", zegt Voskens met een glimlach.

Zeldzaam goed Ook tijdens het uitgaan moeten ze hun best doen. "Je hebt gewoon minder vrouwen dus je moet wel opvallen tussen andere mannen", weet Voskens. Kloosterman knikt. "Een meisje uit Utrecht zei wel eens dat ze mannen uit Delft heel lief vindt." Bastiaans vult aan: "Vrouwen zijn hier een zeldzaam goed, daar moet je goed voor zorgen. Is het trouwens waar dat vrouwen in Utrecht achter een man aan gaan in plaats van andersom?" De huisgenoten lachen. Een van de kamerdeuren in Huize Van God Los. © Phil Nijhuis Verder merken ze niet zoveel van het mannenoverschot. "Nou misschien dat de vrouwen in Delft zich een beetje aanpassen aan de mannen. Ze zijn vaker recht door zee en kunnen meer hebben. Maar er zitten genoeg pareltjes tussen hoor", zegt Voskens, een knipoog volgt. Allemaal hadden ze ook wel in een gemengd huis willen wonen. "Alhoewel, ik hoor wel verhalen over huizenruzies. Waarbij vrouwen willen dat alles netjes is en het de mannen niet zoveel uitmaakt", vertelt Kloosterman. De huisgenoten zijn een hechte groep. "We eten samen, we gaan naar feestjes. Laatst deden we een 'Tour du parents' en gingen we langs alle ouders van alle huisgenoten. "We kunnen eerlijk tegen elkaar zijn en ook tegen elkaar uitvallen, maar dat is altijd na tien minuten weer goed, ik vraag me af of dat met vrouwen ook zo is", overpeinst Kloosterman.

De Zara is hier snel leegverkocht Huize Koekoek in Utrecht kent zeven bewoonsters, een wc vol posters van ontblote mannen en een keukenblad met lege flessen wijn. In de woonkamer van het huis, aan de Koekoekstraat, nemen sociologiestudent Iris Sophie Rook (22) en aankomend economisch geografe Brigitte Huisman met andere huisgenoten de dag door onder het genot van een glaasje rosé. "We merken het wel dat in Utrecht meer vrouwen wonen, vooral tijdens het uitgaan. Mannen kunnen rechtstreeks door naar de volgende studente", zegt Rook. De huisgenoten studeren allemaal aan de universiteit maar doen verschillende studies. Geen van hen zocht specifiek naar een vrouwenhuis, toch zijn ze allemaal hier beland. Huisman: "Ik wilde eerst liever in een gemengd huis wonen. Ik dacht: met vrouwen heb je veel meer gezeur. Maar nu ik hier woon wil ik niet weg. Dit zijn mijn vriendinnen geworden en ik kan ze alles vertellen." Ik kan hier nu gewoon in mijn onderbroek rondlopen zonder dat ik me afvraag of dat gek is Iris Sophie Rook Rook knikt, terwijl ze haar wijnglas bijvult. "Klopt, ik heb toch wel het gevoel dat vrouwen onderling sommige problemen van elkaar beter begrijpen. En ik kan hier nu gewoon in mijn onderbroek rondlopen zonder dat ik me afvraag of dat gek is."

Niet netter De huisgenoten hebben een WhatsApp-groep waarin ze elkaar over van alles bijpraten, ze houden huisavonden en huisfeestjes en laatst organiseerde het huis een etentje waarbij iedere bewoonster een date meenam. "Om eerlijk te zijn dacht ik wel dat vrouwen ook netter zijn, maar dat valt toch wel tegen", zegt de goedlachse Rook. "Ja, dat valt inderdaad wel mee", zegt Huisman. De twee besluiten er op te proosten. Als ze door de binnenstad lopen merken de twee niet echt dat er meer vrouwen zijn. "Een vriendin van me zei laatst wel dat het haar zo opvalt dat de vrouwencollectie van de Zara zo snel uitverkoopt in Utrecht", zegt Rook. Ze is even stil en vervolgt: "Maar vrouwen kopen meer kleding, dus ik weet niet of dat echt iets zegt." Op hun opleiding merken ze het wel. De verhouding vrouw-man is 70-30 of 60-40. Huisman: "Jammer, want ik vind het altijd wel fijn om met mannen samen te werken. Die zijn iets relaxter." Toch vinden ze het prima zo. "Ik zou helemaal gek worden als de wc- bril steeds omhoog zou staan, of erger, als ze die niet omhoog zouden doen. Daar hebben we nu alleen last van als er een jongen blijft slapen", besluit Huisman.

Lees ook:

De beste cijfers worden niet altijd op de voorste collegebankjes behaald Welke afwegingen maakt een student bij de keuze voor een plek in de collegezaal? En zegt de plek iets over studiesucces?