In de vorm van een bloempot lijkt de ­zorgrobot best gezellig

In het zorglokaal strijkt verpleegkundestudent Vivian Veen (22) over een bloempot. Opeens komt er geluid uit het object, dat bij nader inzien een robot blijkt te zijn. “Hahaha, je kietelt mij”, zegt een stem uit het apparaat, dat vol sensoren zit. De robot kan zo geprogrammeerd worden, legt de studente uit, dat hij mensen eraan herinnert om op tijd medicijnen in te nemen. “En in de vorm van een bloempot ziet de robot er gezellig uit.”

Verderop probeert Birte Hemmes (17) een interactieve rollator aan de praat te krijgen. Na wat gepruts met knopjes is het zover. Een lampje begint te knipperen, uit een luidspreker klinkt een synthesizermuziekje. “Vijf stappen vooruit”, zegt een stem. Zodra de student de handgrepen vastpakt rijdt de rollator zachtjes naar voren. Hemmes maakt een dansende beweging in het oefenlokaal. “Dit is bedoeld voor ouderen die bijvoorbeeld revalideren van een operatie”, weet ze. De machine rijdt vanzelf vooruit en opzij en past zich aan het tempo van de loper aan.

Virtual-realitybrillen

Birte Hemmes en Vivian Veen, ­beiden tweedejaars mbo-verpleegkunde bij ROC Midden Nederland in Utrecht, experimenteren in het ‘future care lab’ van hun school. Het lab bestaat uit een aantal gloednieuwe praktijklokalen waar de zorg van de toekomst al realiteit is. Met interactieve projectieschermen, computergestuurde rollators, virtual-realitybrillen en robots in de vorm van huisdieren en bloempotten. In het lab, dat maandag geopend wordt door minister Hugo de Jonge van volksgezondheid, komen de nieuwste snufjes op het gebied van zorg, welzijn, techniek en ict samen. Hiermee wil de mbo-instelling zorgstudenten beter klaarstomen voor technologische ontwikkelingen in de zorg. Want de veranderingen op het gebied van techniek gaan razendsnel.

Zorgrobots in de vorm van een bloempot... © Werry Crone

Veel personeel is nog niet op de hoogte van alle mogelijkheden

De school richt zich daarbij niet alleen op studenten. Ook veel zorgpersoneel is nog niet op de hoogte van alle mogelijkheden, vertellen Gerte Haartman en Marjolein van Vulpen, die verantwoordelijk zijn voor de onderwijsvernieuwingen in de school. “Iedereen die vijf jaar of langer is afgestudeerd, heeft zorgtechniek nog niet in de opleiding meegekregen”, zegt Haartman.