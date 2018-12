In de Seat van Martha passen drie vluchtelingen, maar of ze meegaan?

Ze heeft net de tank van haar zilverkleurige Seat Ibiza volgegooid. In de auto liggen krentenbollen, een sneeuwschuiver, veiligheidshesjes, veldbedjes, kussens en sneeuwkettingen. “Er past eigenlijk geen vluchteling bij, maar dan gooien we er wat uit.” De Groningse Martha van der Bijl (73) is er klaar voor. “De situatie in de vluchtelingenkampen in Griekenland is zo triest, je wil iets doen en ik doe dit. Al weet ik dat de kans dat dit lukt één op een miljoen is.”

Van der Bijl vertrekt samen met zo’n zeventig anderen van een parkeerplaats in Utrecht richting Athene, een tocht van 2865 kilometer. Met het doel daar 150 vluchtelingen op te halen en mee te nemen naar Nederland.

Eerder heeft de actiegroep al een brief verstuurd naar de Griekse premier Tsipras met het verzoek 150 vluchtelingen die nu nog vastzitten in de kampen op de Griekse eilanden, van reisdocumenten te voorzien. Een reactie bleef uit.

Over de tussenstops: het overnachten in een klooster en een moskee. En de aankomst op het eindpunt, de Lykavittós-heuvel. “Het zou mooi zijn als er met Kerst weer een wonder gebeurt”, zegt hij. Actievoerders om hem heen knikken.

Henk Goudzwaard (61) uit het Zeeuwse Middelburg kan niet wachten om in zijn blauwe Toyota te stappen. Met glinsterende ogen vertelt hij zijn uitzwaaiteam, meegereden uit Middelburg, over het uitgebreide reisschema.

Voorman van de actiegroep, theoloog Rikko Voorberg, zegt dat ze geen vluchtelingen mee zullen nemen zonder toestemming van zowel de Griekse als de Nederlandse overheid. Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) waarschuwde eerder dat het illegaal vervoeren van mensen zonder verblijfsrecht neerkomt op mensensmokkel. En dat is strafbaar. Voorhout: “We gaan niets doen wat niet mag, maar we gáán wel. Het geeft vluchtelingen hoop dat ze niet worden vergeten.”

Martin Luther King

Goudzwaard weet ook dat de kans groot is dat de actie niet gaat lukken. “Deze actie is ook bedoeld om aandacht te trekken voor dit thema. Ik hoop dat de Nederlandse regering de belofte nakomt om meer vluchtelingen op te nemen.” Op de vraag of zijn thuisfront de reis ook een goed idee vindt, zegt hij lachend: “Mijn kinderen zeiden: ‘Oh, dat is pa weer met zijn rare ideeën’.”

Harcourt Klinefelter, de voormalig perschef van Martin Luther King, begint in de loods een aanmoedigende speech. Medestanders delen sjaals uit met het logo van de actiegroep. De reis wordt gezegend door hoogleraar theologie Erik Borgman.

Martha van der Bijl zit inmiddels in de auto. Op de vraag of ze niet bang is dat ze de vluchtelingen daar nu valse hoop geven, zegt ze stellig nee. “We hebben in de brief en alle berichtgeving duidelijk vermeld dat de kans klein is dat het lukt.” Ook Goudzwaard is er niet bang voor. “Die mensen weten ook wel dat we ze niet zomaar kunnen meenemen, die zijn ook niet dom.”

Ze gaan in Griekenland met politici en journalisten praten in de hoop dat hun plan slaagt. “Maar we gaan sowieso op Tweede Kerstdag weer terug als het niet lukt”, zegt Rikko Voorberg. Achter hem geeft Martha van der Bijl gas in haar de zilverkleurige Ibiza, op weg naar Griekenland.