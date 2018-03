In de Nederlandse samenleving staan weinig mensen langs de zijlijn

Eerst het slechte nieuws. Er is een groep Nederlanders die ‘in de marge’ leeft, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het noemt. Mensen met weinig sociale contacten, die nauwelijks meedoen binnen verenigingen of met vrijwilligerswerk en ook weinig vertrouwen hebben in de wereld om hen heen - of het nu gaat om de medemens of om de politiek.

Alleenstaande ouders, 65-plussers, mensen met een lage opleiding en met een niet-westerse achtergrond doen minder dan anderen volop mee in de maatschappij, stelt het CBS vast. Net als mensen die gescheiden zijn - die leven zelfs twee keer zo vaak in de marge als mensen die nooit getrouwd geweest zijn.

Maar er is ook goed nieuws. De groep die het CBS ‘sociaal gemarginaliseerd’ noemt, is niet groot. Op grond van een nieuwe methode stelt het CBS vast dat het gaat om ongeveer zeven procent van de Nederlandse bevolking. Dat percentage is al een aantal jaren stabiel. “In het publieke en politieke debat wordt veel gesproken over de vermeende afbrokkeling van de sociale samenhang”, schrijven de CBS-onderzoekers. “Maar uit CBS-onderzoek is herhaaldelijk gebleken dat het al jaren goed gaat met Nederland op dit gebied.”

Dat is geen reden om de positie van de groep die zich niet erg verbonden voelt met de samenleving te bagatelliseren, blijkt uit de CBS-cijfers. Deze mensen zijn in het algemeen minder gelukkig dan anderen. Ze geven zichzelf het rapportcijfer 7,1 voor geluk; wie meer middenin de maatschappij staat, geeft daar een 7,8 voor. Maar - en dat is weer goed nieuws - een 7,1 is nog steeds niet slecht. En bijna een derde van alle mensen die volgens het CBS langs de zijlijn staan, geeft z’n leven zelfs een 8.