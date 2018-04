In de moderne isoleercel kun je natuurfilms kijken via het touchscreen of zelfs even naar buiten

Met een swipe bedient psychiater Marije Vermaas (48) het touch­screen van de interactieve isoleercel. Ze start een video op het scherm. “Als iemand er een einde aan wil maken kan het helpen dat ze zo hun gedachten kunnen verzetten.”

Lees verder na de advertentie

In de Extra Beveiligde Kamer (EBK) zit een ingebouwde glazen lade waardoor mensen hun eigen spullen kunnen blijven zien. Het glas naast de deur kan met een druk op de knop ondoorzichtig worden gemaakt. Er is geen wc-rol om de wc mee te verstoppen en er zijn geen deurknoppen waaraan iemand zich zou kunnen verhangen. Een ingebouwde camera, een kraantje, een wc en een mat die dient als bank en bed vullen de rest van de ruimte die uitkijkt op een eigen patio, zonder giftige bloemen.

Het aantal separaties, de gemiddelde duur van separeren en het aantal mensen dat tijdens opname apart gezet moet worden nemen af

Helmer-Es is de nieuwste locatie op het ggz-terrein van Mediant. Het nieuwbouwpand voor crisisopnames heeft 36 bedden, licht, ruimte, ronde gangen, hoge plafonds en hangplanten aan de binnenmuur. Het hoge gebouw steekt af tegen de rest van het terrein waar de oudere gebouwen samen een soort vakantiepark vormen.

De afdeling is van vier klassieke separeercellen naar twee inter­actieve EBK’s gegaan. Het aantal separaties, de gemiddelde duur van separeren en het aantal mensen dat tijdens opname apart gezet moet worden nemen af. Dat komt volgens het personeel onder andere door beter te communiceren, op tijd medicatie toe te dienen, en er simpelweg te zijn.

De EBK’s zijn een stuk vriendelijker. Mensen krijgen de regie terug en hebben afleiding. Peter Pierik, oud-patiënt en ervaringswerker

De instelling legt informatie over patiënten ook beter vast, zodat die voor het personeel altijd up-to-date is. Personeelsleden zijn getraind in technieken om iemand op een veilige manier te vloeren en er zijn meer van zulke tussenoplossingen. “Zoals de kleinere Intensive Care Unit, waar patiënten één op één begeleiding krijgen”, legt de psychiater uit.

Vriendelijker Een goede omslag, vindt Peter Pierik (48). Tien jaar lang was hij zelf patiënt, nu ervaringswerker. Hij kampte met een bipolaire aandoening en een angststoornis. Meerdere keren belandde hij na opname in de isoleercel, een toen nog grijze kale kamer. “Dat gebeurde toen veel sneller dan nu, als de verpleegpost volliep, wist je dat er iemand geïsoleerd zou worden. Een traumatische ervaring”, zegt Pierik. Die in zijn huidige functie een brug slaat tussen de patiënt en de zorgprofessional. De Twentse zorginstelling wil zo min mogelijk gebruikmaken van de EBK. Zijn collega Nicky Wagenvoort (35) is ervaringswerker in opleiding en vooral bekend met de nieuwe isoleerruimtes. “De EBK’s zijn een stuk vriendelijker. Mensen krijgen de regie terug en hebben afleiding. Dat ze zelf kunnen kiezen waar ze gebruik van maken, vinden ze vaak prettig. Daarnaast evalueren we ieder bezoek aan de EBK, dat geeft de patiënt een stem.” Tekst loopt door onder de afbeelding In elke EBK zit een scherm waar patiënten onder andere films op kunnen kijken. © Herman Engbers De Twentse zorginstelling wil zo min mogelijk gebruikmaken van de EBK. Daarin sluiten ze zich aan bij de landelijke visie op goede ggz-zorg: het reduceren van dwangmaatregelen. Maar er blijven patiënten die soms zo gevaarlijk zijn voor zichzelf of anderen, dat zo’n ruimte nodig blijft. Dan is de allerlaatste oplossing de EBK.