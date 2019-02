In de meldkamer: Is het kindermishandeling, of niet?

“Uw buurman schreeuwt, kunt u horen wat hij precies zegt? Hoe vaak hoort u dat gebonk?” Viviënne Martens, medewerker bij Team Toegang van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland, stelt gedetailleerde vragen aan de verontruste beller aan de andere kant van de lijn. Samen met zes collega’s ontvangt zij vandaag meldingen van buren, leraren of andere mensen die zich zorgen maken over mogelijk gewelddadige situaties.

“In elke regio is het wiel min of meer opnieuw uitgevonden”, zegt Azime Gulhan, bestuurder bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. “Het systeem voor de eerste beoordeling lijkt goed te werken bij ons, want wij doen die vaak binnen 24 uur.”

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is een van de weinige regio’s die meer dan 90 procent van de meldingen binnen vijf dagen weet te beoordelen, blijkt uit de cijfers van de 26 Veilig Thuis-organisaties die Trouw opvroeg. Maar daarna is minder dan de helft van de onderzoeken binnen de wettelijke termijn van tien weken afgerond. Hoe komt dat?

Dat het vaak niet lukt om het onderzoek dat kan volgen op een melding binnen tien weken af te ronden, komt doordat Noord Oost Gelderland liever zorgvuldig is dan snel, zegt onderzoeker Eline Pfaadt. “Bij een vervolgonderzoek kun je geen standaardlijstje afwerken. Ik ga langs bij het gezin en ik win overal informatie in. Soms ben je er snel uit en wil een gezin meewerken. Maar er zijn ook gezinnen waar het moeizaam gaat. Je staat toch opeens aan de deur met de boodschap dat er een melding bij Veilig Thuis is gedaan.”

Martens: “De werkdruk is enorm toegenomen de afgelopen tijd, vanwege uitleg over de meldcode en de uitgebreide veiligheidsbeoordeling. In januari kregen we 255 meldingen en 389 adviesvragen binnen.”

Op basis van een gedetailleerde vragenlijst, een eventueel dossier van het gezin, overleg met collega’s en haar eigen niet-pluisgevoel, maakt Martens direct een inschatting van wat er moet gebeuren. Door de nieuwe meldcode die op 1 januari is ingegaan, zijn professionals als artsen of leidsters in de kinderopvang verplicht om eerder een verdenking te melden bij Veilig Thuis.

Vechtscheidingen

De feiten boven tafel krijgen kan lastig zijn. Zoals bij vechtscheidingen, waar ouders elkaar over en weer beschuldigen van verwaarlozing of mishandeling.

Pfaadt: “Hoe krijg je zo’n verhaal compleet? Ik wil zowel man als vrouw spreken, alle kinderen, school, eventuele hulpverleners rond het gezin, de huisartsen van beide ex-partners. Soms lukt dat binnen tien weken. Niet altijd.”

Ik blijf een vinger aan de pols houden tot het gezin in goede handen is

Daar komt bij dat een afgerond onderzoek nog niet betekent dat het gezin meteen wordt geholpen. Vaak is er een wachtlijst bij de instantie die het gezin moet gaan begeleiden, zoals jeugd-GGZ of de vrouwenopvang. Pfaadt: “Mijn taak zit erop, maar toch laat ik niet los. Ik blijf een vinger aan de pols houden tot het gezin in goede handen is. Dan schieten we dus over die tien weken heen.”

Volgens bestuurder Gulhan is de dagelijkse praktijk van Veilig Thuis meer dan weerbarstig. “Onze regio bestrijkt 22 gemeenten en we werken daarbinnen samen met honderden instanties. Het is geen excuus voor de doorlooptijden, maar we zijn afhankelijk van wanneer we een gezin kunnen overdragen. Ook intern zijn we er nog niet. Twee jaar geleden werkten we hier met twintig mensen, nu met tachtig.”