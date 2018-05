In de hele preek werd prinses Diana niet genoemd, maar iedereen voelt: dit was haar boodschap

Hij is voor velen de ster van de dag. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Over de slavernij beginnen, tijdens een bruiloft nota bene - en dan toch door iedereen de hemel in worden geprezen?

Een. Hij zet de slavernij in het frame van de liefde - en niemand kan natuurlijk tegen liefde zijn.

Twee. Liefde, zo zegt hij Martin Luther King na, verandert een oude wereld in een nieuwe - en dat hebben de slaven ervaren. Curry heeft het daarmee over de kracht van slaven, over hun waardigheid, over hun vertrouwen op die universele waarde van liefde.

Liefde kan persoonlijk en romantisch zijn en liefde kan iets maat­schap­pe­lijks zijn, maar het is altijd dezelfde kracht

Drie. In veel verhalen zijn slaven slachtoffers - van de eigenaren en handelaren. In Curry’s verhaal stijgen de slaven boven eigenaar en handelaar uit. Zij putten immers kracht uit de universele waarde van de liefde.

Vier. Liefde kan persoonlijk en romantisch zijn, zegt Curry, en liefde kan iets maatschappelijks zijn, maar het is altijd dezelfde kracht. En daarmee past het verhaal over de slaven bij een huwelijk.

Vijf. In de hele preek wordt de naam van prinses Diana niet genoemd. Maar iedereen voelt: dit was precies haar boodschap. Die zij zo verwoordde: “Ik weet dat ik liefde kan geven. Soms voor een minuut, een half uur, een dag, een maand. Maar ik kan het.”

