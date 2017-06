In de financiële wurggreep door ingewikkeld taalgebruik

Een groeiende groep mensen raakt verdwaald in een doolhof van regelingen, waarschuwt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een gisteren verschenen rapport.

Van de stress gaan ze zuipen en roken en op een gegeven moment worden ze verward van straat geplukt

Vooral de escalatie van kleine schulden baart zorgen. Een schuld begint vaak met een kleine boete of betalingsachterstand, maar door nodeloos ingewikkeld taalgebruik en incassomaatregelen belanden mensen soms binnen enkele maanden in een financiële wurggreep. "In Amsterdam heb ik fysiotherapeuten en architecten op straat zien belanden", zegt Jacques de Wit. "Van de stress gaan ze zuipen en roken en op een gegeven moment worden ze verward van straat geplukt. De maatschappelijke schade is enorm."

Als productontwikkelaar bij Leer Zelf Online, een organisatie die kwetsbare groepen zelfredzaam probeert te maken, maakt De Wit filmpjes waarin hij overheidsjargon uitlegt. "Dat ingewikkelde taalgebruik is echt een ding. Het is er niet uit te slaan. Als ambtenaren niet moeilijk schrijven, denken ze dat hun tekst juridisch niet meer klopt. Dat is de grootste flauwekul."

Daardoor hebben laagopgeleiden - juist de mensen die het meest met schulden te maken krijgen - vaak moeite om hun weg vinden in het web van regels en voorzieningen, constateert de RVS. Onder de mensen die bij de schuldhulpverlening aankloppen, bevinden zich steeds meer mensen met een laag inkomen. Bijna tweederde had in 2016 een minimuminkomen of lager, een verdubbeling ten opzichte van 2014.

Maar je hebt een minder grote mond als je niet te vreten hebt

De RVS adviseert de overheid om regels te vereenvoudigen en meer rekening te houden met mensen die de samenleving ingewikkeld vinden, zodat ze niet wegzakken in de schulden.

De Wit noemt het voorbeeld van een laaggeletterde bijstandsmoeder met twee autistische kinderen. "Zij moet elke maand aantonen wat haar inkomen is via allerlei documenten die ze moet uploaden vanaf acht verschillende plekken. Omdat ze één document vergeten was, kreeg ze twee maanden geen bijstand. Een paar honderd euro missen, is voor haar een calamiteit. Maar je hebt een minder grote mond als je niet te vreten hebt." Volgens de Wit krijg je 'een kramp' bij het lezen van die brieven. "De toon is zo dreigend dat mensen in de ontkenning schieten."

Toch zal ook dit RVS-advies de overheid niet wakker schudden, vreest hij. De laatste jaren verschenen allerlei rapporten hierover, onder meer van de Nationale Ombudsman, het Nibud en de Algemene Rekenkamer. Allemaal met dezelfde boodschap, maar er is weinig veranderd, verzucht hij. "Ik vraag me af in welke bureaula dit advies gaat verdwijnen."

'Tot op heden is geen pandrecht verleend' BureauTaal helpt overheidsinstanties met het versimpelen van taalgebruik. Wessel Visser en Simo Goddijn geven op verzoek van Trouw twee voorbeelden van ingewikkeld jargon en ze laten zien hoe het óók kan.

• Origineel:

Reden terugvordering Op 1 juni 2017 hebben wij u een beschikking gestuurd. Daarin staat dat u mee moet werken aan het vestigen van een pandrecht op uw auto. Wij hebben u toen meegedeeld dat wij alles terug zouden vorderen als u niet uiterlijk 15 juni 2017 in zou stemmen met dat pandrecht. Het blijkt dat tot op heden geen pandrecht is verleend. Daarom vorderen wij de bijstand van u terug. Dat staat in artikel 58 Participatiewet.

Begrijpelijk Nederlands:

Waarom moet u de lening nu terugbetalen? Op 1 juni stuurden wij u een brief. Daarin stond dat wij de zekerheid wilden hebben dat u de lening zou terugbetalen. Wij wilden uw auto kunnen verkopen als u niet op tijd zou betalen. U wilde hier niet aan meewerken. Daarom moet u nu de lening helemaal terugbetalen.

• Origineel:

Beschikking invorderingsrente U ontvangt deze beschikking invorderingsrente inzake onderstaand aanslagbiljet omdat u deze nog niet heeft betaald en de in het aanslagbiljet vermelde laatste vervaltermijn is verstreken. Het verschuldigde bedrag moet u binnen veertien dagen na dagtekening van deze beschikking voldoen.

• Zo kan het ook:

Herinnering | u moet een parkeerboete betalen U heeft op 1 mei 2017 een parkeerboete van € 60,20 gekregen van de gemeente. Wij hebben het bedrag nog niet binnen. Wilt u vóór 8 juli 2017 € 60,20 aan ons overmaken? Hieronder leest u hoe u dat doet. Lees ook: In de samenleving ontstaat een onderklasse met schulden

