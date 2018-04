In de duurste straat van Nederland zijn de huizen gemiddeld 2,5 miljoen euro waard

Is uw woning meer dan een miljoen waard? De kans dat u ja knikt, is groter dan een jaar geleden, want opnieuw is het aantal miljoenenwoningen in Nederland fors gestegen. Met 35 procent naar 42.300 woningen in 2017. Dat blijkt uit een rapport van woningdatabureau Calcasa, dat spreekt van een recordhoogte. Gemiddeld kostte een miljoenenwoning in 2017 zo'n 1,36 miljoen euro.

Eigenaren van woningen die in 2017 meer dan 1 miljoen waard zijn geworden, zullen daar vanwege de villabelasting niet per se blij mee zijn

Het grootste aantal miljoenenwoningen, namelijk 8400, is te vinden in Amsterdam, waar de woningmarkt compleet overspannen is. Het aantal groeide ten opzichte van 2016 met 33 procent. De meeste miljoenenwoningen in de hoofdstad zijn te vinden op de Keizersgracht.

Weinig ruimte Overigens krijgen de Amsterdammers voor deze hoge bedragen een relatief klein oppervlak: gemiddeld 160 vierkante meter. Dat hebben huiseigenaren in de regio van Arnhem en Nijmegen beter geregeld. Gemiddeld hebben woningen van 1 miljoen euro of meer daar een oppervlakte van 380 vierkante meter. De stijging van het aantal miljoenenwoningen is de afgelopen vier jaar een onmiskenbare trend. In 2013, toen de woningmarkt nog in de ban was van de crisis, waren er slechts 16.000 woningen die een miljoen euro of meer waard waren. De vorige piek was vlak voor de crisis, in 2008. Toen waren er 28.100 miljoenenwoningen. De duurste straat is de Groot Hae­se­broek­se­weg in Wassenaar, waar een woning gemiddeld 2,5 miljoen euro waard is Wie de duurste straat van Nederland wil bezoeken, moet afreizen naar Wassenaar. Naar de Groot Haesebroekseweg om precies te zijn, waar een woning gemiddeld 2,5 miljoen euro waard is. Heel verrassend is dat niet, want Wassenaar ging in 2016 ook al aan kop. Overigens is het gemiddelde huis op de Groot Haesebroekseweg 31 keer meer waard dan een woning in de goedkoopste straat, de Tholensstraat in Terneuzen. Een woning kost daar gemiddeld 80.000 euro. Heemstede zag het aantal miljoenenwoningen tussen 2016 en 2017 het meest stijgen. Met bijna 54 procent naar 950. Bij de vier grote steden valt op dat in Den Haag het aantal het meest toenam, met 40,4 procent naar 2450. Ook de stijgingen in Rotterdam (38,3 procent) en Utrecht (37,5 procent) waren hoger dan in Amsterdam (33 procent).