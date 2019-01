In de Brusselse pub klinkt gejuich en boegeroep

Even wordt het muisstil rond de televisie in de volgepakte pub. Iedereen hangt aan de lippen van Jeremy Corbyn, alsof hij een aanloop neemt voor een strafschop. “Yeah!!!”, roept iemand halverwege de aankondiging van de Labour-leider dat hij een motie van wantrouwen indient tegen de regering van Theresa May. Dan barst iedereen uit in gejuich en applaus. Corbyn heeft gescoord.

Kort daarvoor waren de tientallen overwegend Britse bezoekers van de Ierse pub James Joyce in Brussel, vlak bij het gebouw van de Europese Commissie, getuige van de historische brexit-nederlaag die May in het Britse parlement leed.

In deze pub zit, en staat vooral, deze avond een dwarsdoorsnede van de Britse populatie in de Belgische hoofdstad: medewerkers van de EU-instituties, bloggers, journalisten, juristen.

Dat de stemming negatief zal aflopen voor May, weet iedereen van tevoren. Wel circuleert een lijstje waarop bezoekers kunnen gokken op de omvang van haar nederlaag.“Het wordt vooral interessant wat de twee politieke leiders May en Corbyn straks gaan zeggen”, zegt Mark Johnston, al zestien jaar gespecialiseerd in EU-zaken, met vooral aandacht voor klimaat- en milieubeleid. Hij heeft zoals zovelen geen idee hoe dit zal aflopen. “Misschien zitten we hier komende maandag weer. Het zou best kunnen dat het parlement met een resolutie de brexit-onderhandelingen in eigen hand wil nemen.” Dat is een van de vele scenario’s die hier rondvliegen.

In de pub klinkt boegeroep als brexit-boegbeeld Nigel Farage in beeld verschijnt. Blauwe EU-vlaggen in Londen maken daarentegen een bescheiden enthousiasme los.

“Brexit heeft ons leven op z’n kop gezet”, zegt Jane Zacharzewski, die het politieke spektakel op de tv enigszins gelaten heeft aanschouwd. De juriste met een Pools-Britse echtgenoot besloot meteen de dag na het referendum van 23 juni 2016 Groot-Brittannië te verruilen voor Brussel. Die stad kende ze al goed omdat haar oma er woonde.

“Sommige familieleden en vrienden die zijn achtergebleven, zijn wel een beetje jaloers op ons”, aldus Zacharzewski. “’Jullie hebben er goed aan gedaan om te vertrekken’, zeggen ze. Zij zouden dat ook wel willen, maar vanwege hun baan kunnen ze dat nu niet.” Ze vergelijkt het hele brexit-proces met het ‘kijken naar een rampenfilm’. Maar: “Misschien is het noodzakelijk dat het VK er even uitstapt.”

Misschien is het noodzakelijk dat het VK er even uitstapt

Duidelijk genietend van het politieke theater, met op de tafel voor hem een klein formaat Guinness-glas, zit Jan Hoekema (66), oud-D66-Tweede Kamerlid, oud-burgemeester van Wassenaar en tegenwoordig ‘senior advisor’ voor de Public Advice International Foundation in Brussel. “Een historische vergissing van de Britse bevolking” en een ‘enorme ramp’, noemt hij de brexit.

Niet alleen de Britten zullen daar volgens hem de wrange vruchten van plukken. “Het soortelijk gewicht van heel Europa wordt er minder door.”

