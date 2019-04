In de bossen zijn bewapende boa’s geen overbodige luxe

Dré Stuijts ligt ’s avonds laat al een hele tijd in de bosjes van een natuurgebied rond Hilvarenbeek als de verdachte van dumpen van bouwafval zich laat zien. Uitgerekend tijdens een nacht waarin de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in zijn eentje surveilleert, nadat hij dagenlang een collega van de politie aan zijn zijde had.

Als de man zijn afval dumpt en Stuijts tevoorschijn komt, ontstaat er een vechtpartij. De diensthond moet eraan te pas komen, want Stuijts’ wapenstok krijgt de gewelddadige man niet klein. Enkel dankzij zijn viervoeter houdt de boa hem onder controle totdat de gewaarschuwde politie verschijnt.

Het incident van twee weken geleden is het meest recente voorval waarbij Stuijts zijn wapens gebruikte. Soms heeft hij zijn uitrusting maandenlang niet nodig, dan weer is het kort achter elkaar een paar keer raak.

Dré Stuijts. © Koen Verheijden

Stuijts is een van de acht volledig bewapende ‘groene’ boa’s in Noord-Brabant. Dit zijn opsporingsambtenaren die toezicht houden in natuurgebieden, waar assistentie van de politie lang op zich kan laten wachten. “Ik heb te maken met dumpingen van drugsafval, grootschalige stroperij, mensenhandel, afrekeningen. Zware criminelen dus. Dan valt er niets met je mond op te lossen.”

Kogelvrij vest Als Stuijts op pad gaat, vaak in de nachtelijke uren, heeft hij naast zijn hond en wapenstok de beschikking over handboeien, pepperspray en een vuurwapen. En hij draagt een kogelvrij vest. Daarover bestaat geen enkele discussie, zoals bij gemeentelijke boa’s wel het geval is. Stuijts kan zich de roep om een betere uitrusting van zijn collega’s in Amsterdam tot op zekere hoogte indenken. “Pepperspray is misschien een makkelijk middel om vervelende mensen onder controle te krijgen. Over een wapenstok twijfel ik, die moet je goed kunnen hanteren. Terwijl assistentie in de stad altijd snel aanwezig is.” “Pepperspray is misschien een makkelijk middel om vervelende mensen onder controle te krijgen” Voor het omgaan met zijn wapens heeft Stuijts dezelfde opleiding gevolgd als politiemensen. Overigens hebben lang niet alle groene boa’s dezelfde uitrusting. Dat heeft te maken met het doel waarvoor zij worden ingezet. Stuijts is in dienst van een terreinbeheerder die van hem verwacht dat hij zware criminaliteit bestrijdt. Staatsbosbeheer zet bijvoorbeeld boa’s in tegen eenvoudige overtredingen. Zij dragen geen wapens. “In de stad gaat het vaak om het handhaven van de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat is niet met mijn werk te vergelijken.” © Koen Verheijden

Geen angst Het werkgebied van Stuijts is uitgestrekt en beslaat grofweg de grensstreek met België onder Tilburg. Hij is daar al dertig jaar actief. Door de jaren heen maakte hij veel geweldsincidenten mee. Angst zegt hij niet te kennen. “Ik heb vaste locaties waar ik bijna dagelijks kom. Dat zijn plekken waar criminelen afspreken om vervolgens kriskras door de bossen te rijden.” Langs sluiproutes post hij vaak onopvallend, vanuit de bosjes spiedend naar kentekens van langsrijdende auto’s. Soms ligt hij uren in de struiken. De ene keer houdt hij de eerste auto aan die hij ziet, dan weer laat hij er enkele passeren omdat criminelen wel eens handlangers vooruit sturen ter verkenning. “Vaak gaat het op intuïtie. Ik voel vaak waar ik iets kan verwachten.” Als zich iets voordoet, moet Stuijts kordaat kunnen optreden. Dat is onmogelijk zonder wapens. “Ik heb niets aan een bodycam als ik me door de struiken voortbeweeg. Voor een stadsboa is dat anders. Maar die heeft mijn wapens weer niet nodig. We hebben een totaal verschillende functie.”