In de Bethelkapel komt het kinderpardon-nieuws bitterzoet binnen

In de Haagse Bethelkapel, waar het Armeense gezin Tamrazyan sinds oktober onderdak vindt om uitzetting te voorkomen, heerst vannacht een voorzichtig positieve stemming, zegt coördinator Derk Stegeman. “Voor de familie Tamrazyan en voor veel andere families lijkt dit goed nieuws te zijn”, zegt hij. “We zijn heel erg blij voor die families.”

Maar het gevoel is ook dubbel, zegt hij. Hoewel nog lang niet alles duidelijk is over het akkoord dat de vier coalitiepartijen hebben gesloten, lijkt het erop dat het kinderpardon in de toekomst verdwijnt. “Dat betekent dat het ventiel verdwijnt voor een overheid die procedures niet op orde heeft”, zegt Stegeman. “Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij de overheid om procedures goed te regelen.” Op dit moment lopen de wachttijden bij de Immigratie en Naturalisatiedienst juist op.

Druk De familie Tamrazyan, van wie de oudste dochter Hayarpi eind vorig jaar in het nieuws kwam met haar oproep aan de ChristenUnie om haar en haar familie asiel te verlenen, krijgt al maanden kerkasiel om uitzetting te voorkomen. Met de marathondienst in de Haagse Bethelkapel hebben ze afgelopen tijd stevige druk gehouden op de ketel van de kinderpardondiscussie. Met name het CDA kon het kerkasiel en de reacties van de eigen achterban daarop moeilijk negeren. “We hebben daar een grote rol in gespeeld", zegt Stegeman. “Daar ben ik dankbaar voor en ik ben er trots op. Maar wij zijn niet de enige die ons hiervoor hebben ingezet.” Het voorzichtig goede nieuws betekent niet de marathondienst morgenochtend zal eindigen. “Dat doen we pas als knip en klaar is dat de familie mag blijven", zegt Stegeman. “Dit is een politiek besluit, daar moet nog een ambtelijk besluit op volgen.” Hoe lang het kan duren voor het gezin echt duidelijkheid heeft, durft hij niet te zeggen. “Vooralsnog gaan we door.”

‘Heel positief’ Ook BNN’er Tim Hofman, die ook meewerkte om de afgelopen maanden het kinderpardon op verschillende manieren op de Haagse agenda te zetten, heeft gereageerd. Hij is “heel blij” met het akkoord dat er nu ligt. “Een pardon voor zo’n 630 kinderen is heel goed nieuws”, zegt Hofman. “Maar ik geloof het eigenlijk pas als Nemr met een verblijfsvergunning in zijn handen staat.” Nemr was het Iraakse jongetje dat hij in zijn documentaire tegenover Haagse politici als Klaas Dijkhoff en Sybrand Buma zette. Hofman snapt dat er in de coalitie wisselgeld betaald moest worden voor deze regeling. “Zo werkt het binnen een coalitie”, zegt hij. “Ik heb nog niet alle komma’s gezien en gelezen. Maar het is goed dat er meer geld naar de IND gaat, zodat de procedures sneller en zorgvuldiger kunnen worden doorlopen.” Kinderrechtenorganisatie Defence for Children noemt het akkoord over het kinderpardon een grote doorbraak. Volgens de woordvoerder klinkt het heel positief, al voegde ze eraan toe dat het nog wel spannend is wie er precies mag blijven en wie niet.