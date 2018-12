In de ban van de rijkeren

Schrijver Kjell Westö (1968) behoort tot een tamelijk onbekende minderheid in Europa: de Zweedstalige Finnen. Ze maken niet meer dan zes procent van de bevolking uit, maar hebben altijd hun stempel gedrukt op de Finse cultuur, van componist Sibelius tot Linux-oprichter Linus Torvalds. De Zweedstalige Finnen zijn overigens geen onderdrukte minderheid, hun rechten zijn stevig verankerd in de Finse grondwet. In tegenstelling tot veel Zweedstalige Finnen, beheerst Westö naar eigen zeggen even goed het Fins als het Zweeds, al blijft het Zweeds toch zijn favoriete schrijftaal.

Lees verder na de advertentie

In zijn jongste roman, ‘De zwavelgele hemel’, komt Westö, zelfverklaard ‘geografisch realist’ met een obsessieve interesse in zíjn stad Helsinki, terug op zijn favoriete thema’s: de Finse hoofdstad en sociale klassentegenstellingen. De roman beslaat ruim een halve eeuw, van de jaren zestig van de twintigste eeuw tot nu. De naamloze ik-figuur die het verhaal vertelt, is zestig jaar oud als hij met zijn project begint. Hij vraagt zich af wie hij is geweest en wat zijn leven heeft betekend. Het boek is door en door nostalgisch, een gevoel dat de schrijver oproept met het terugkerende beeld van de zwavelgele hemel, die zich aftekent op betekenisvolle of emotionele momenten.

Westö toont op basis van talloze jeugdtaferelen hoezeer het karakter van alle figuren als kind en jongere al voorafspiegelt wie ze later zullen worden

Alles begint op het moment dat de vader van de hoofdfiguur ‘het boshuisje’ huurt op Ramsland, een schiereiland in de Finse Golf op veertig kilometer van Helsinki. Op een van zijn talloze fietstochtjes ontmoet de tienjarige hoofdpersoon de kinderen van het verderop gelegen landgoed Ramsvik: Alex en Stella Rabell. Het klikt meteen tussen hem en Alex, die hem verhalen vertelt over zijn grootvader Poa en zijn vader Jacob. “Wij zijn een ondernemersgeslacht”, snoeft Alex tegen zijn nieuwe vriend, die versteld staat van de gewichtige klank van het woord dat zijn tienjarige vriendje in de mond neemt. Zijn fascinatie voor de rijke familie is enorm. De vriendschap met Alex zal zijn hele leven blijven duren, de verliefdheid op zus Stella al evenzeer.