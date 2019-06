In de armste delen van de wereld geloven ze nog wél in vaccinaties

Het geloof in inentingen is het grootst in het zuiden van Azië, waar 95 procent van de bevolking het eens is met de stelling dat vaccinaties veilig zijn. Die regio wordt gevolgd door oostelijk Afrika, waar 92 procent van de respondenten aangeeft vertrouwen te hebben in de veiligheid van vaccins. Ook elders in Afrika en in Zuidoost-Azië geloven veel mensen in de prikken.

In die landen heb je meer besmettelijke ziekten. De mensen daar weten wat er kan gebeuren als je niet bent ingeënt Imran Khan, onderzoeker

Opvallend genoeg is het slechter gesteld met het vertrouwen in de rijkere regio’s Noord-Amerika, Oost-Azië en Europa. In West-Europa heeft slechts 57 procent van de mensen vertrouwen in de veiligheid van vaccins en in Oost-Europa slechts 50 procent. Het meest sceptische land is Frankrijk, waar maar 47 procent vertrouwen heeft in de veiligheid van inentingen. Een derde daar meent dat ze onveilig zijn en de rest weet het niet.

Kudde-immuniteit Het wantrouwen in de rijke werelddelen baart experts zorgen, omdat het de vaccinatiegraad in deze gebieden onder druk zet. Voor zogenoemde kudde-immuniteit moet doorgaans minstens 90 tot 95 procent van de bevolking de betreffende prikken hebben gehad. Als het percentage daaronder duikt, kunnen zich uitbraken voordoen en kunnen ziektes zich verspreiden. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld al met de mazelen. Ook landen die deze besmettelijke ziekte hadden uitgeroeid, zien zich inmiddels weer geconfronteerd met uitbraken. Waarom het wantrouwen relatief groot is in de meer ontwikkelde werelddelen, is onduidelijk. Mogelijk speelt een rol dat mensen daar individualistischer zijn gaan leven en dat ze zich de terugkeer van gevaarlijke ziekten als cholera, difterie en polio nauwelijks kunnen voorstellen, waardoor ze onverschillig zijn geworden. Maar het contrast is scherp met landen als Rwanda en Bangladesh, waar vrijwel iedereen vertrouwen heeft in inentingen. “In die landen heb je meer besmettelijke ziekten”, aldus onderzoeker Imran Khan tegen persbureau AFP. “De mensen daar weten wat er kan gebeuren als je niet bent ingeënt.”

Scepsis Franse onderzoekers vermoeden bovendien dat de scepsis in hun land samenhangt met een bredere terugloop van het vertrouwen in de wetenschap, de farmaceutische industrie en de regering. Verspreiding van misinformatie zou dat aanwakkeren. “Er doen de laatste jaren een hoop theorieën de ronde over vaccins en gezondheidskwesties”, klaagde David Loew, een manager van de Franse medicijn- en vaccinproducent Sanofi Pasteur, vorige week tegenover journalisten. “Er circuleert ook nepnieuws op sociale media. Dat is echt een probleem.”

