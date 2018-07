In berichtgeving over suïcide kan een goedgekozen woord levens redden

Veel media zijn terughoudend in berichtgeving over zelfdoding. Ook deze krant, maar omdat dit artikel gaat over de invloed van mediaberichten, is het iets minder terughoudend.

Canadese­­ onderzoekers publiceren vandaag een gedetailleerde studie naar de samenhang tussen mediaberichten en zelfmoordstatistieken in Toronto over een periode van vier jaar. En ze ontdekten details in berichten die tot meer zelfmoorden leiden, maar ook details die het aantal zelfmoorden doen dalen. Mediaberichtgeving kan beide doen, maar het eerste effect is sterker.

De Canadezen onderzochten de belangrijkste nieuwsmedia van Toronto, in gedrukte versie en online. Het eerste dat hen opviel was dat die media zich weinig gelegen laten liggen aan de richtlijnen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Want het is niet voor het eerst dat de relatie tussen berichtgeving en zelfmoord­cijfers op tafel komt. Er is al veel onderzoek naar gedaan, verbanden zijn eerder aangetoond en verscheidene landen, waaronder de VS, Japan, Duitsland en België, hebben richtlijnen voor de media.

Niet uitweiden

De richtlijn van de WHO zegt onder meer het woord zelfmoord in de kop van een artikel te vermijden. De Canadezen vonden in vier jaar tijd bijna 6400 artikelen over zelfdoding, en in meer dan een kwart daarvan stond dat woord in de kop. De WHO maant journalisten ook niet uit te weiden over de methode waarmee iemand zich van het leven heeft beroofd. Maar de methode was in de helft van de artikelen te vinden en haalde bij 4 procent van de berichten zelfs de kop.

Dat heeft overigens niet altijd een aanmoedigend effect. Het hangt af van de methode. Details doen er nu niet toe, maar in de statistieken konden de Canadezen zien dat de ene weg naar de dood uitnodigender is dan de andere. Het vermelden van de methode kan dus ook ontmoedigen.

De WHO raadt aan berichten over zelfdoding af te sluiten met een verwijzing naar een hulpinstantie. Verscheidene media, ook in Nederland, doen dat. Maar de Canadese onderzoekers vonden zo’n verwijzing in nog geen 2 procent van de artikelen. Dat is opmerkelijk weinig, zeker omdat ze in hun statistieken wel een ontmoedigend effect zagen, zelfs van dat geringe aantal verwijzingen.