In België rukt het lentefeest op, als alternatief voor de communie

Niki is elf jaar en wil later tatoeëerder worden. Het meisje met een stoer asymmetrisch bob-kapsel vertelt het overtuigend, maar ook met het typische ongemak van een beginnende puber. Dat ongemak is verklaarbaar: ze staat op het podium van cultureel centrum Casino in Houthalen met een lichtspot op zich gericht. Voor haar in de zaal zitten haar ouders, broer en zusje, plus zo’n tweehonderd anderen.

Ik denk dat ouders nu bewuster nadenken over wat zij hun kinderen willen meegeven. Helga Hoeterickx, moeder van Niki

De ouders in de zaal deden zelf vrijwel allemaal nog hun communie en vormsel. Plechtigheden die gepaard gingen met grootse feesten, en die hoorden bij de katholieke opvoeding die ze kregen.

“Wij zaten op een katholieke school en deden gewoon onze communie. We stelden ons daar geen vragen bij”, zegt Helga Hoeterickx, moeder van Niki. “Ik denk dat ouders nu bewuster nadenken over wat zij hun kinderen willen meegeven.”

Dat geldt ook voor Sarah Surinx, die haar dochters Anouk (7) en Femke (12) bewust niet liet dopen. “Ze mogen later zelf beslissen of ze dat nog willen en of ze willen trouwen voor de kerk.”

Anouk (7) wordt omhelst door haar oma. Moeder Sarah Surinx draagt de bloemen en zus Femke (12) loopt net het beeld uit. Oma was naaister van beroep en maakte de witte jurkjes (op aanwijzing van Femke die iets met wit en bloemen wilde). © www.sanderdewilde.com

Lentefeest Op deze zonnige zondagochtend doen Anouk, Femke en Niki daarom niet hun communie of vormsel. Zij vieren samen met ruim dertig anderen hun ‘klein’ of ‘groot’ lentefeest. Een niet-religieuze ceremonie voor 6-jarigen die de overgang van kleuter naar kind maken en voor achtstegroepers die de basisschool verlaten en tiener worden, georganiseerd door de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Limburg (HVV). Net als com­mu­nie­fees­ten – ouders geven er gemiddeld 2000 euro aan uit per kind – is het lentefeest big business. In het nog altijd behoorlijk katholieke Vlaanderen – 60 procent van de ouders laat zijn kind dopen – zijn de lentefeesten in opmars. Traditioneel is de meimaand voorbehouden aan de ‘eerste communie’ en het ‘vormsel’. Maar terwijl het aantal communicanten blijft dalen, groeit het aantal lentekinderen. In Belgisch Limburg verdrievoudigde hun aantal bijna sinds 2010. In heel Vlaanderen doen nu zo’n 7500 kinderen mee aan het overgangsritueel. En dus heet de speciale voorjaarsmode in de winkels niet langer ‘communiekleding’ maar ook ‘lentefeestcollectie’ en staan bij kantoorboekhandels felicitatiekaarten voor ‘het lentefeest’ in de schappen. Want net als communiefeesten – ouders geven er gemiddeld 2000 euro aan uit per kind – is het lentefeest big business. Bij de familie van Anouk en Femke thuis in de tuin. Rechts op skeelers: Femke (12). Zij vroeg voor haar lentefeest geld aan familie, omdat ze graag nieuwe skeelers of rolschaatsen wil. Op de trampoline twee nichtjes. © www.sanderdewilde.com

Halve bruiloft Waar de een het bij een barbecue houdt, pakt de ander uit met een feestzaal of springkussen. Millia (6) kreeg een prinsessejurk en vanmiddag is er een warm- en koud buffet voor vrienden en familie plus een dansfeestje. “Dat hoort erbij”, vindt haar moeder. Bij Niki pakken ze het minder groots aan, zegt Helga Hoeterickx. Lachend: “Voor ons geen halve bruiloft. Niki krijgt een smartphone en ze mag haar slaapkamer opnieuw inrichten. Dat past bij dit moment: ze gaat na de zomer naar het voortgezet onderwijs.” In sommige gevallen kiezen ouders voor een lentefeest omdat klasgenootjes van hun kind nu eenmaal een communiefeest geven. Maar de georganiseerde lentefeesten draaien juist om zingeving, benadrukt Monique Sevens van HVV Limburg. “Bij ons staat het belang van groeien, fouten maken en ouder worden centraal.” De deelnemende kinderen, afkomstig van verschillende scholen, werden deels voorbereid tijdens de lessen levensbeschouwing. Ook gingen ze een weekend samen op kamp. In de keuken wordt hard gewerkt aan de gezamenlijk lunch. © www.sanderdewilde.com

Waarden meegeven Voor Helga Hoeterickx is de plechtigheid een bezinningsmoment. Toen haar dochter zes was, deed ze al haar ‘klein lentefeest’. “Rond die leeftijd word je je bewust van wie je bent”, zegt ze. “Nu Niki twaalf is kan ze steeds meer reflecteren: wie ben ik, naar wat voor school wil ik volgend jaar, wat vind ik belangrijk.” Het ritueel past bij haar manier van opvoeden, zegt Hoeterickx. “Wij zijn niet religieus, maar ik vind het wel belangrijk onze kinderen bepaalde waarden mee te geven: respect voor ieder mens, liefde en vreedzaam met elkaar omgaan. Die komen in dit feest naar voren. De kinderen leren dat je alleen kunt krijgen als je ook geeft, en dat je zelf iets van het leven moet maken.” In de liedjes, gedichtjes en dansjes die de kinderen uitvoeren tijdens de ceremonie komen die onderwerpen voortdurend terug. Drie kleuters zeggen een gedichtje op over een spin op zoek naar een vriendinnetje. In de zaal wordt vertederd gelachen en hier en daar een traan weggepinkt. Millia Achten (in de veelkleurige jurk) met een deel van de kleutergroep (6- en 7-jarigen) die het publiek vertellen hoe oud ze zijn, wat hun hobby's zijn, lievelingseten en wat ze later willen worden. © www.sanderdewilde.com Veel mensen begrijpen niet alles. Daarom hebben zij een god bedacht. Het thema van de viering ‘wij zijn één’ is ontleend aan een liedje uit de film ‘The Lion King’. De oudere kinderen wijzen het publiek in korte toespraakjes op de tekst van dat nummer. Soms lijken die wat aan de volwassen kant voor hun leeftijd, al zijn de meeste op kindermaat gesneden. “Veel mensen begrijpen niet alles. Daarom hebben zij een god bedacht”, vertelt een meisje. Maar naast wereldvrede, de oerknal en anders zijn, gaat het ook over eigen keuzes, hobby’s, lievelingseten en toekomstdromen. Zo vertrouwt Anouk (7), de jongste dochter van Sarah Surinx, de zaal toe dat het haar ‘grootste droom is om nog een broertje of zusje te krijgen’. “Het lentefeest is leuk omdat de kinderen in de belangstelling staan”, zegt Surinx thuis na afloop, terwijl ze in de keuken schalen met salade klaarmaakt voor de familie die in de tuin zit. Ze krijgt bijval van haar schoonmoeder die Franse kazen op een bord schikt. “Hier draait het echt om de kinderen. Bij de communie gaat de aandacht vooral naar de pastoor.”

