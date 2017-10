In bar 'De Kaas' in de activistische Barcelonese wijk Gràcia wordt gewoon Spaans gepraat

"Hoor je dat?", zegt taxichauffeur Miguel Montesisnos, terwijl hij de hoofdstraat Diagonal in hartje Barcelona oversteekt. "Ze zijn al begonnen!". Vlak nadat premier Rajoy vanmiddag had aangekondigd dat hij de separatistische regiopresident Puigdemont en zijn complete regering naar huis zal sturen wordt er in de straten van de Catalaanse hoofdstad al luid op potten en pannen geslagen.

De afgelopen weken is dit protest, de zogenoemde 'cacerolazo' aan de orde van de dag in de opstandige noordoostelijk regio waar het bestuur zich heeft voorgenomen een afscheiding van Spanje te forceren. Maar normaal gesproken gebeurt dit pas om klokslag 22.00 uur en zeker niet in de voormiddag. De uitspraken van Rajoy geven er echter reden toe: naast dat het regiobestuur tijdelijk onder Madrid komt te vallen moeten er binnen zes maanden verkiezingen zijn gehouden.

"Ik ben bezorgd", geeft de geboren Catalaan Montesinos -noch separatist, noch unionist- ruiterlijk toe. "Misschien dat dit op de lange termijn helpt. Maar als de separatisten de straat opgaan en het land platleggen kan ik niet werken".

In bar 'De Kaas' in de activistische Barcelonese wijk Gràcia staat de tv zaterdag rond het middaguur alvast afgesteld op de persconferentie die Rajoy zal geven over hoe hij '155' nu precies zal toepassen, want dit is nog nooit eerder gedaan.

Na het illegaal verklaarde onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober bleef het voor Madrid onduidelijk of Puigdemont nu wel of niet de onafhankelijkheid had uitgeroepen. En nadat deadline na deadline was verstreken, besloot Rajoy uiteindelijk met brede parlementssteun de separatisten weer terug in het gareel te dwingen met de inzet van het omstreden wetsartikel 155.

Al sinds 10.00 uur vanochtend waren Rajoy en zijn ministers bijeen in Madrid tijdens een speciaal georganiseerde ministerraad om overeen te komen hoe zij paal en perk willen stellen aan de separatistische regering in Barcelona.

Rebellie

Toch wordt hier gewoon Spaans gepraat en geen Catalaans, een broodje kaas mag op z'n Catalaans met of zonder tomaat. Wat de consument maar wenst, maakt de barman duidelijk die niets van politiek moet hebben. Al gluurt hij toch even naar het scherm als Rajoy dan eindelijk, rond 13.30 uur achter het spreekgestoelte plaatsneemt. Als de ministers de perszaal binnenlopen worden ze door bargasten uitgemaakt voor corruptie zakkenvullers. Een gast vraagt hoe het nu met de barman gaat. Beter dan met Puigdemont, wordt er gevat geantwoord, terwijl een helikopter boven de wijk rondcirkelt.

Vanaf 17.00 uur hebben separatisten opgeroepen tot een grote demonstratie in het hart van de stad. Om 21.00 uur zal Puigdemont dan op Madrid reageren.

Eerder gaf hij aan dat als '155' ingezet zou worden hij alsnog het parlement zal laten stemmen om eenzijdig de onafhankelijkheid van Catalonië uit te roepen. De regiopresident zal op moeten schieten want de senaat die de aangekondigde maatregelen van Rajoy nog moet goedkeuren voordat zij in werking treden kan dit op z'n vroegst vrijdag al doen waardoor de autonomie in Catalonië daadwerkelijk aan banden gaat en er binnen zes maanden regioverkiezingen moeten worden gehouden. Het Spaanse OM werkt ondertussen vlijtig door aan een aanklacht voor rebellie tegen Puigdemont.

Taxichauffeur Montesinos kwam er nooit echt uit of hij nou voor of tegen onafhankelijkheid was. Wat hij wel vreest is de onzekerheid over hoe een afgescheiden Catalonië er uitziet. "Rajoy is je echtgenoot die nooit met je wil vrijen en altijd smoesjes verzint. Puigdemont is de minnares die je de heerlijkste vrijpartijen belooft als je maar bij je vrouw weggaat. Maar hoe dat nieuwe leven wordt dat vertelt ze je nooit", vat Montesinos zijn dilemma samen.

