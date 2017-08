In Australië draait de economie fantastisch, maar een huis kopen zit er daardoor niet in

Jo Vink wil niet klagen. Haar huurwoning telt vier slaapkamers en ligt pal aan het strand. Vanuit de woonkamer kijkt de 32-jarige jonge moeder uit over de Port Phillip Bay bij Melbourne. Het water glinstert in een winters zonnetje. In de verte koerst een containerschip richting haven. "Het is prachtig", zegt ze. "Maar zo voelt het niet. Ik heb het gevoel dat ik hier opgesloten zit."

Jo heeft een ander ideaalbeeld in haar hoofd. Dat van de 'Australische droom': een eigen huis. In plaats van het appartement aan het strand zou ze graag iets kopen waar ze met haar echtgenoot Stefan en haar dochtertje van zeven maanden een toekomst kan opbouwen. Ze wijst naar een huis in de straat, een eenvoudig huis uit de jaren zeventig, vrijstaand, gelijkvloers. "Dat is zo ongeveer mijn droomhuis. Niks bijzonders. We verdienen allebei prima, hebben flink wat spaargeld, maar het is onbetaalbaar. Zo'n beetje alles in deze buurt kost 1 miljoen euro".

Jo en Stefan zijn niet de enigen met dit probleem. Starters op de huizenmarkt hebben het in Australië nog veel moeilijker dan in Nederland. Vooral in de grote steden zijn de huizenprijzen de afgelopen twee decennia enorm gestegen.

Somber In Sydney kost een woning gemiddeld ruim 1,1 miljoen Australische dollar, zo'n 800.000 euro; een stijging van 500 procent in twintig jaar. In Melbourne was de stijging in die periode zelfs 600 procent. Een steeds grotere groep Australiërs is hierdoor somber over de toekomst. Omdat salarissen al jaren nauwelijks stijgen, vreest 90 procent van de bevolking dat jongere generaties nooit een eigen huis zullen kunnen kopen. Hoe heeft het zover kunnen komen? De oorzaak schuilt in de Australische economie, die grotendeels drijft op de export van grondstoffen en al 26 jaar bijna onafgebroken groeit. De grootste afnemer van de delfstoffen is China, dat vooral steenkool en ijzererts nodig heeft om te groeien. Dankzij die vraag uit China zakte Australië niet weg tijdens de wereldwijde financiële crisis. Omvallende banken of crisismaatregelen voor de woningmarkt, ze gingen aan Australië voorbij. Omdat salarissen al jaren nauwelijks stijgen, vreest 90 procent van de bevolking dat jongere generaties nooit een eigen huis zullen kunnen kopen Met het succes kwamen ook de steeds rijker wordende Chinese miljonairs. Chinese investeerders zijn volop aanwezig op de Australische onroerend goedmarkt. Het afgelopen jaar stak China zo'n 16 miljard euro in Australisch onroerend goed. En dus worden de Chinezen gezien als opdrijvers van de huizenprijzen. Ook Jo kent de verhalen. Zo kregen haar ouders spontaan een zeer royaal bod van een Chinese investeerder op hun huis, terwijl het helemaal niet te koop stond. En de Chinese buurvrouw van Jo en Stefan vertelde dat ze onlangs een nieuwe woning had gekocht in de welgestelde wijk Toorak. "Ik heb het opgezocht", zegt Jo. "Dat huis kostte maar liefst 4,5 miljoen euro!"

Maatregelen De overheid neemt maatregelen. Buitenlandse investeerders betalen voortaan meer winstbelasting, mogen van nieuwbouwprojecten maximaal de helft opkopen en op leegstand komt een hoge boete. Jo en Stefan hopen dat het helpt. Maar een eigen huis in hun buurt zit er niet in, al blijven ze sparen. Een van hun slaapkamers verhuren ze aan een IT'er uit India. De geur van zijn curries nemen ze voor lief. Maar zelfs met die extra inkomsten is hun droom ver weg. Jo: "De hypotheekadviseur raadde me aan langs mijn ouders te gaan, die veel winst hebben gemaakt op hun huis. 'Barst in huilen uit, dan schieten ze je te hulp.' Het bleek ook de tactiek van zijn dochter te zijn geweest."

'Wie een huis heeft, vecht voor het land' Australië leeft al eeuwen met het idee dat iedereen zijn eigen huis moet kunnen kopen. Toen Australië nog een strafkolonie was, was het de beloning voor wie vrijkwam. Ook voor de miljoenen migranten na de Tweede Wereldoorlog lag een eigen huis binnen bereik. "De huiseigenaar voelt dat hij deel is van het land. Hij heeft iets om voor te werken, leven en vechten", zei premier Dunham van Victoria vorige eeuw. Bijna 70 procent van de Australiërs woont in een eigen huis en driekwart beschouwt dat als 'de Australische levensstijl'.

