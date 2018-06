In 2017 steeg het aantal vluchtelingen wereldwijd gemiddeld met 44.000 per dag

Het gaat om een toename van 16,2 miljoen mensen ten opzichte van een jaar eerder, wat neerkomt op gemiddeld 44.000 nieuwe vluchtelingen per dag vorig jaar.

In Nederland is er één vluchteling op elke 166 inwoners

De belangrijkste oorzaken voor de toename van het aantal vluchtelingen zijn de crises in onder meer Zuid-Soedan en Congo. Ook de etnische zuiveringen in Burma, waardoor ruim 650.000 Rohingya huis en haard ontvluchtten, droegen bij aan het stijgende cijfer. Daarnaast blijft het conflict in Syrië een belangrijke reden voor de groeiende vluchtelingenstroom. Sinds het begin van de burgeroorlog zijn 12 miljoen mensen hun geboortegrond ontvlucht. Toen het conflict in 2011 begon, telde Syrië nog zo’n 23 miljoen inwoners.

Volgens Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, houdt het stijgende cijfer verband met “langdurige conflicten en een gebrek aan oplossingen voor die conflicten.” De UNHCR wijst er bovendien op dat de cijfers duidelijk laten zien dat de vluchtelingenproblematiek vooral een probleem van ontwikkelingslanden is. Zeker 85 procent van alle vluchtelingen bevindt zich in deze landen. Grandi zei dan ook dat het een misvatting is dat de vluchtelingencrisis een probleem is van de rijke westerse wereld. “Dat is het niet. Het blijft grotendeels een crisis van de arme wereld.”

Het stijgende gemiddelde aantal vluchtelingen dat er jaarlijks wereldwijd per dag bij komt. © UNHCR

Uit het rapport komt ook naar voren dat Turkije voor het vierde jaar op rij het grootste aantal vluchtelingen opving. Zeker 3,5 miljoen mensen weken de afgelopen jaren uit naar dat land, tegenover 2,6 miljoen mensen in alle overige Europese landen. Op de tweede en derde plek volgen Pakistan en Oeganda. In beide landen verblijven 1,4 miljoen vluchtelingen. Het eerste EU-land op de lijst is Duitsland dat met ruim 970.000 vluchtelingen de zesde plek inneemt.

Libanon In verhouding met de lokale bevolking huisvest Libanon de meeste vluchtelingen. Maar liefst een op de zes personen in dat land is vluchteling. Op enige afstand volgen Jordanië en Turkije met één vluchteling op de 14 respectievelijk 23 inwoners. Het onderstreept volgens de UNHCR dat de opvang van vluchtelingen in arme regio’s het meest onder druk staat. Ter vergelijking: in Nederland is er één vluchteling op elke 166 inwoners.

