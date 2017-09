Immigratie naar de VS van Trump is sterk gedaald

President Trump zei het eerder al vol trots: het aantal illegale immigranten in de VS is het laagste sinds 2000. Het remmen hiervan was, samen met bouwen van een grensmuur, een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes.

En hoewel de president regelmatig andere cijfers op een rijtje zet, klopt zijn conclusie. De maand na de inauguratie van Trump was de grootste teruggang te zien, het aantal illegale grensoversteken halveerde zowat. Een paar maanden bleef het uitzonderlijk laag, hoewel er in maart en het voorjaar doorgaans een stijging is. Zelfs nu het aantal onverwacht weer in de lift zit, blijft het nog altijd flink lager dan voorgaande jaren. Aan de grens met Mexico heeft de grenspolitie tot september zo'n 195.000 immigranten zonder geldige papieren geweerd of opgepakt. Zelfs met nog vier maanden te gaan, zal dat ver onder de 415.000 van vorig jaar blijven. In 2000 werden er nog 1,6 miljoen mensen aangehouden bij de grens.

Geweld en armoede zullen voor uitstroom blijven zorgen.

Het klimaat is veranderd door 'muurpraatjes' maar ook doordat immigratierechtbanken sneller een deportatie opleggen. Dat gebeurde tussen februari en augustus bijna 50.000 keer, 28 procent meer dan onder oud-president Obama. Het ministerie van binnenlandse veiligheid bestudeert nog of het gaat om een tijdelijke teruggang in illegale immigratie.

Bronlanden Behalve een strengere aanpak in de VS spelen factoren in de bronlanden ook een rol. Zo neemt in Mexico de bevolkingsgroei af, gaat het aardig met de economie en beter met het onderwijs, wat al jaren voor minder emigratie zorgt. De onbegeleide minderjarigen die in 2014 en afgelopen maand voor een toename naar de VS zorgden, komen vaker uit Midden-Amerika. Geweld en armoede daar zullen voor uitstroom blijven zorgen. Een tweejaarlijkse enquête van onderzoeksbureau Pew uit Washington onder duizend Mexicanen bevestigt de trend van minder illegale immigratie. Nog steeds zou een derde best naar de VS willen verhuizen. Maar zonder de benodigde papieren durft dat tegenwoordig nog maar 13 procent, tegen 20 procent in 2015. Dat komt weer doordat het beeld dat Mexicanen hebben van de VS een stuk slechter geworden is sinds het aantreden van Trump: 65 procent oordeelt nu negatief over het buurland tegen 29 procent in 2015. Nergens bestaat er zo weinig vertrouwen in Trumps capaciteiten als wereldleider als in Mexico: slechts 5 procent.

Moslimlanden Op immigratievlak had Trump nog een beloften na te komen. Om het gevaar van terreuraanslagen te verminderen wilde hij inreizen voor burgers uit zes moslimlanden beperken. In maart deed Trump Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen in de ban. En hoewel rechters op diverse plaatsen zijn visumbeperkingen opschortten, hadden Trumps uitspraken ook hier toch het gewenste effect. Nadat het Hooggerechtshof eind juni Trumps inreisverbod in aangepaste vorm toestond, kregen in juli nog maar zo'n 2000 burgers uit die zes landen een visum. Dat is ruim de helft minder dan de afgelopen vier jaren. Maar het is niet veel minder dan de 2526 visa die gemiddeld tussen maart en juni werden afgegeven. Waarschijnlijk namen door Trumps retoriek veel minder toeristen en zakenlui uit de genoemde landen de moeite een visum aan te vragen. Lees ook: Trump smeedt deal met Democraten Lees ook: Muur of geen muur, de migranten blijven komen

