Ilja Leonard Pfeijffer: Ik had het idee dat ik zonder drank niet meer interessant was

Jaren geleden bezocht ik mijn goede vriend Ilja Leonard Pfeijffer in Leiden. Terwijl hij een dozijn La Chouffes naar binnen tikte, dronk ik rooibosthee. De avond was er niet minder om. Later bezocht ik ’m in zijn woonplaats Genua. Om medische redenen dronk hij even niet, maar ditmaal beiden in nuchtere staat hadden we elkaar nog net zoveel te vertellen. Dat ‘even’ niet drinken duurt voort tot de dag van vandaag. In zijn in 2016 verschenen boek ‘Brieven uit Genua’ schrijft hij: ‘Ik wil ja zeggen tegen mijn lichaam en mij voor het eerst in mijn leven inspannen voor mijn gezondheid.’

Glanzend haar

Als ik Ilja opwacht voor boekhandel Scheltema in Amsterdam, waar we hebben afgesproken omdat hij daar later die middag wordt geïnterviewd over zijn laatste roman ‘Grand Hotel Europa’, is het alsof hij licht geeft. Hij draagt een fraaie mantel over zijn pak en ziet er belachelijk gezond uit, zijn haar glanst en als we elkaar omarmen ruik ik dat hij lekker ruikt. Het gesprek dat volgt (ook te beluisteren op trouw.nl/onverdoofd) valt in twee delen uiteen. In het eerste deel ben ik de interviewer en is Ilja de ondervraagde.

Hij spreekt over zijn ‘eerste bewust drankloze dag’, die plaatsvindt op het moment dat de Giro d’Italia in Genua aankomt. “Mijn arts had me een penicillinekuur voorgeschreven en die laat zich lastig combineren met alcohol. Hoewel ik me daar eerder nooit iets van had aangetrokken, dan zoop ik gewoon dwars door de kuur heen. Die eerste dag moest ik vooral goed nadenken over wat ik dan wél kon drinken. Ik kende die wereld helemaal niet, van de alcoholloze dranken. Het voordeel was wel dat de Giro wordt gesponsord door Estathé, dus dat ging ik toen maar drinken.”

Het voelt voor mij als iets uit het verleden, ik ben er eerlijk gezegd niet meer mee bezig, met dat niet meer drinken.

In de periode die volgde was van de drank afblijven niet het moeilijkste: “Veel moeilijker vond ik het psychologische deel. Ik was mijn identiteit kwijt. Het drinken was zo’n deel van mij geworden. Ik wist niet meer hoe ik mezelf moest zijn zonder de drank.” Ilja vertelt hoe hij zich er in het begin voor schaamde dat hij niet meer dronk. “Ik ging nog altijd om vijf uur ’s middags een drankje drinken op het Piazza Delle Erbe, het plein waaraan ik woon, en dan nam ik nog maar weer een ijsthee, maar wilde ik liever niet dat de mensen mij zo zagen. Soms waren er Nederlanders die mij herkenden, of zelfs speciaal voor mij naar Genua waren afgereisd, en ik wilde dan eigenlijk dat ze zo snel mogelijk weg zouden gaan, want de bohemien die ze zochten bestond niet meer. Ik schaamde me ervoor dat ik niet meer mezelf was. Ik had ook het idee dat ik niet meer interessant was.”

Zo praten we, in een kantoortje boven in de boekhandel, maar dan neemt het gesprek een onverwachte wending. “Mag ik jou ook wat vragen?” Ik knik, natuurlijk mag dat. “Op een bepaalde manier verbaast het mij dat je mij hierover interviewt, Erik Jan. Het voelt voor mij als iets uit het verleden, ik ben er eerlijk gezegd niet meer mee bezig, met dat niet meer drinken. Terwijl jij nog langer geleden gestopt ben dan ik. Ben je hier nog echt zo mee bezig, zozeer dat je er een serie podcasts aan wil wijden?”

© Martijn Gijsbertsen

Naar aanleiding van mijn wekelijkse column in Trouw wijst hij erop dat ik de werkelijkheid soms op een heel heftige manier ervaar. “Dat heb ik minder. Ik begrijp dat in jouw geval de behoefte aan bedwelming groter is dan in mijn geval. Daarom is het voor jou misschien ook urgenter dan voor mij.”