Ik zat achter een balie. Wat doe ik aan voordringers?

Beste Beatrijs,

Ik werk in een winkel met PostNL-balie. Laatst had ik net een klant geholpen, toen er twee mensen aankwamen die ruzie kregen over wie er aan de beurt was. Ik probeer altijd op te letten hoe de rij loopt, maar in de drukte had ik dat niet gezien. De man beschuldigde de vrouw ervan voor te dringen en de vrouw ontkende. Ik wilde me er niet mee bemoeien, maar vond ter wille van de doorstroming dat er in elk geval één van de twee geholpen moest worden. Ik besloot om de mevrouw die het dichtstbij stond dan maar te helpen om de discussie te beëindigen maar tegelijkertijd kies je dan wel partij en dat voelt ook niet helemaal oké. Wat had ik kunnen doen of zeggen om beide partijen tevreden te stellen?

Voordringdispuut