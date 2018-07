Ik wil niet dat mijn dochter bij haar buurmeisje slaapt, hoe leg ik dat uit?

‘Ik wil niet dat mijn dochter bij haar buurmeisje slaapt’

Lees verder na de advertentie

Mijn dochter van acht speelt graag met ons buurmeisje van dezelfde leeftijd. En ze logeert graag bij vriendinnetjes die ook geregeld hier logeren. Maar de vader van het buurmeisje is alcoholist en is een regelmatige harddrugsgebruiker. Daarom willen we niet dat onze dochter daar slaapt, hoewel de buurvrouw erg aardig is. Als we de vraag krijgen of er gelogeerd kan worden, houden we de boot af door te zeggen dat het niet uitkomt of dat ons kind te moe is. Deze smoesjes beginnen zowel bij de buren als onze dochter op te vallen. Er kan altijd overal gelogeerd worden, behalve bij de buren. Hoe zorg ik ervoor dat mijn dochter begrijpt dat logeren bij de buren er niet in zit zonder dat we kwaad spreken over de ouders van het buurmeisje? En hoe leg ik dit de buren uit?

Misschien klopt het beeld van drankzucht en harddrugs niet en in dat geval kan de buurvrouw maar beter op de hoogte zijn hoe haar gezin te boek staat