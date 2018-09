Ik wil mijn neef geen geld geven, straks koopt hij er drugs van

Mijn neef, de zoon van mijn zus, viert binnenkort zijn 18de verjaardag en de hele familie is uitgenodigd. Hij vraagt geld voor zijn verjaardag. Nu weet ik van mijn zus dat hij behoorlijk aan het experimenteren is met allerlei soorten drugs. Ik wil hem geen geld geven, omdat ik zijn drugsgebruik niet wil faciliteren. Kan ik hem zeggen dat ik om die reden geen geld geef, of ben ik dan te betuttelend? Ik heb ook geen zin om met een of ander onzincadeautje te komen waar hij niets mee kan. Hoe los ik dit op?

Beste De kat op het spek binden,

Uw neef vraagt geld voor zijn verjaardag. Dat is tamelijk gebruikelijk voor iemand die achttien jaar wordt. Het is niet gezegd dat hij de ingezamelde verjaardagsgelden voor drugs zal aanwenden. Misschien koopt hij er wel flessen whisky van of gebruikt hij de totaalsom om zich te laten tatoeëren. Evenmin geweldige bestemmingen, maar ook die kunt u niet verbieden. U kunt geen geld onder voorwaarden geven en een onzincadeau is niet leuk.

Ik raad u aan om niet te piekeren over wat voor verkeerde dingen uw neef allemaal met geld kan uithalen en hem een redelijk bedrag als verjaardagscadeautje te geven. Vertrouw maar op uw zus en zwager om hun zoon op het drugsvrije pad te houden. Als uw gewetensnood desondanks opspeelt, kunt u bij uw zus navraag doen of geld geven inderdaad ongewenst is. Koop in dat geval een mooi boek voor uw neef.

