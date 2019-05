Ik wil graag dat mijn man reageert als ik iets zeg, ben ik te veeleisend?

Mijn man en ik (zeventigers) zijn sinds tien jaar samen. We hebben het goed, maar aan één ding kan ik nog steeds niet wennen. Hij gaat ervan uit dat hij op opmerkingen van mij geen reactie hoeft te geven. Hij vindt: “Het is toch geen vraag?” Ik wil graag weten of de boodschap is aangekomen. Hij begint namelijk een beetje doof te worden. Het lijkt me trouwens niet meer dan beleefd om even iets te laten horen, al is het maar ‘mm-mm’. Ben ik te veeleisend?

Beste Dovemansoren,

De etiquette schrijft inderdaad voor om te reageren, als iemand in de kamer een opmerking maakt, al is het maar met een bromgeluidje. Het is vervelend als een opmerking in een zwart gat verdwijnt. Dan voelt een spreker zich genegeerd. Spreek uw man er nog eens op aan en vraag of hij dezelfde egards in acht wil nemen tegenover u als tegenover een willekeurig ander persoon die iets tegen hem zegt. Dat u zijn echtgenote bent is geen reden om u als meubelstuk te behandelen. Als uw man doof begint te worden, maakt dat het natuurlijk wel lastiger om aan uw verzoek te voldoen. Wie weet hoort hij u echt niet. Dat zou betekenen dat u eerst zijn aandacht moet trekken door hem bijvoorbeeld bij de voornaam aan te spreken, wachten tot hij u aankijkt en daarna pas uw opmerking maken. Dat is wellicht te omslachtig, zeker wanneer u niets belangrijks te zeggen hebt. Ik vrees dat u zich zult moeten neerleggen bij uw mans zwijgzaamheid. Een bezoekje aan de audiciën kan overigens geen kwaad bij beginnende doofheid.

Heeft u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Mail ze naar beste@beatrijs.com.

Eerder gestelde vragen aan Beatrijs zijn terug te lezen in het dossier ‘Moderne Manieren’.