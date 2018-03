Ik wil geen verpleegster zijn voor mijn zieke vriend

Een goede vriend van me heeft een nare, progressieve ziekte. Enkele jaren geleden is binnen ons vriendengroepje het idee ontstaan om regelmatig beurtelings voor hem te koken en samen te eten. Er kwam een rooster en dat werkte aanvankelijk prima: het was een fijne manier om hulp te bieden en tegelijk bij te praten. Inmiddels is dat koken uitgebreid met allerlei verpleegkundige zorg: in en uit bed helpen, incidenteel van en op de wc helpen, het eten voeren. Het sociale aspect valt steeds verder weg, omdat mijn vriend niet tegelijk kan praten en eten. Het valt mij steeds zwaarder, want ik ben helemaal niet zo verpleegkundig aangelegd. Enerzijds wil ik graag af van dit arrangement en weer gewoon als vriend bij hem op bezoek. Aan de andere kant wil ik mijn vriend niet in de steek laten en zonder mantelzorgers zal hij misschien niet meer zelfstandig kunnen wonen. Wat te doen?

Beste Niet het zorgzame type,

De mantelzorg duurt te lang, wordt intensiever en u kunt het eigenlijk niet langer opbrengen. Dan moet u uw medewerking opzeggen. Begrijpelijk vindt u dat moeilijk om aan te kondigen, u heeft het gevoel dat u uw vriend in de steek laat. Aan de andere kant is wat u beschrijft (in en uit bed helpen, toiletgang, voeren) niet het soort inzet dat in het algemeen van vrienden wordt verwacht. Zelfs kinderen doen dat niet vanzelfsprekend voor hun bejaarde ouders. Soms wel natuurlijk, maar er zijn genoeg kinderen voor wie dat te ver gaat zonder dat dat overigens betekent dat zij hun ouders in de steek laten. Ze deinzen alleen terug voor die puur fysieke zorg en die verplichting is er ook niet, want voor dit soort situaties bestaat thuiszorg. Uw vriend hoeft zich alleen maar met een door de (huis)arts verstrekte indicatie aan te melden bij een of andere thuiszorgorganisatie en er komt drie, vier keer per dag iemand bij hem langs om hem in of uit bed te leggen/halen, hem te wassen, naar de wc te brengen, hem eten te voeren.

De werkelijkheid is dat uw vriend nu al niet meer zelfstandig kan wonen. De consequentie is niet dat hij naar een verpleeghuis moet, want het systeem is er juist op gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ook degenen die maar wat graag naar een verzorgings- of verpleeghuis zouden verkassen moeten thuisblijven. Naast de vriendenhulp, die niet alle behoeften zal dekken, kan er in elk geval flankerende professionele thuiszorg worden geregeld voor uw vriend. Praat erover met hem en met de rest van de mantelzorgclub, inventariseer wie wil doorgaan met de huidige opzet en verzin iets anders voor de gaten in het rooster.

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega's, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

Alle afleveringen van Moderne Manieren kunt u hier terugvinden.