Ik wil geen spelbreker zijn. Ik wil ook dat het oké gaat

"Ik weet het niet", zeg ik. "Vraag eerst maar aan hem."

Ex vindt het best oké gaan zo, het is kalmer, hij heeft een plek om te wonen die voorlopig best oké is. Het schema waaraan we ons houden is prettig.

"En jij?", vraagt ze.

Ik wil geen spelbreker zijn. Ik wil dat het ook oké gaat. Het gáát ook best oké. Ik vind het fijn dat we weer samen kunnen zijn. Het is beter dan niks. Al slaap ik daarna een paar nachten nauwelijks. Al vraag ik me om 10 uur 's ochtends af: is het al tijd voor wijn?

hoe meer ex naar de achtergrond verdwijnt en man naar voren komt. Mijn man. Ons gezin. Daar ís het allemaal weer! Hoera!

Ik begin over onze andere tijdsbeleving. Of: een verschillende manier van denken. Dat dát het misschien is. Ex denkt lineair. Eerst was er dit, toen dat, nu zijn we uit elkaar. En mijn denken is lemniscatisch. Het één sluit voor mij het ander nooit uit. Bij 'ik wil je niet' hoort ook 'ik wil je wel.' Een ex is tegelijkertijd een geliefde. Verleden, heden toekomst. Het bestaat voor mij állemaal. Altijd. Dwars door elkaar heen.

Foetsie is-ie Die ex die hier naast me zit - meteen is er het moment waarop we deze ruitjesblouse kochten - is ook gewoon de man op wie ik ooit verliefd werd en de man die niet, maar ook wél van mij houdt, met wie ik alles deel en tezelfdertijd niets. En hoe langer we dan thuis aan onze eettafel zitten, met onze meisjes, hoe meer ex naar de achtergrond verdwijnt en man naar voren komt. Mijn man. Ons gezin. Daar ís het allemaal weer! Hoera! Terwijl ex zo dus helemaal niet denkt. Nee. Na een tijdje vertrekt hij toch echt. Lineair, zeg maar. Van hier naar daar. We houden elkaar even vast in het halletje en foetsie is-ie. De mevrouw zegt dat het misschien ook té veel door elkaar heen kan lopen. De tijden, de rollen. Ze denkt dat meer afstand voor ons beiden belangrijk is. "Wat heb jíj nu nodig?" vraagt ze. "Nee, dit gaat niet over je gezin, niet over je ex, maar over jou." Elke Geurts is schrijfster. U kunt haar volgen op haar blog: elkegeurts.nl

