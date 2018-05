Ik wil er niet over liegen dat ik nog een partner heb

Mijn partner (70) en ik (59) zijn dertig jaar samen. De afgelopen tien jaar lijdt hij aan de ziekte van Parkinson met zo veel bijwerkingen, dat hij sinds drie jaar in een verpleeghuis woont. Naast vele fysieke klachten heeft hij last van parkinson-dementie. Hij herkent me nog wel en is me heel dierbaar. Vroeger was hij mijn sterke man, nu is hij mijn lieve kleine broertje. Na tien jaar zorgen krijg ik behoefte aan een nieuwe liefde. Het lijkt me niet verstandig hem dit te vertellen. Het zal hem alleen maar angstig en onzeker maken, ik wil hem geen extra pijn doen. Vroeger ontmoetten mannen elkaar in het café, maar als ik me op mijn leeftijd in een homocafé vertoon, word ik schamper aangekeken. Ik moet dus online gaan daten. Ik wil niet liegen over het feit dat ik nog een partner heb, want een nieuw iemand moet weten waar hij aan begint. In mijn profiel moet ik duidelijk zijn. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet aanpakken.

Beste Kaarten op tafel,

Begrijpelijk krijgt u behoefte aan een nieuwe betekenisvolle relatie, nu uw partner in een verpleeghuis moest worden opgenomen. Vanzelfsprekend laat u hem daar niet in de steek, maar voor de rest is het een eenzaam bestaan. Het is inderdaad geen goed idee om uw plannen te delen met uw partner, want daar is hij niet bij gebaat.

U vindt zichzelf te oud voor ontmoetingen in een homocafé. Ik betwijfel dat. Homo’s ontmoeten elkaar tegenwoordig vooral via Grindr, maar ik denk dat juist 50-plussers vaak nog een voorkeur hebben voor ouderwetse face-to-face ontmoetingen in het uitgaansleven en meer dan jongeren terugdeinzen voor de snelle, louter op seks gerichte aspecten van homo-internetdating. Daar komt bij dat het selectieproces op basis van foto’s en profielen erg oppervlakkig is en sterk op uiterlijk hangt. Uw bestaande, zieke partner is voor het opstellen van uw profiel niet relevant, net zo min als wanneer u een negentigjarige moeder zou hebben voor wie u moest mantelzorgen. Die informatie komt vanzelf aan de orde als er enige vertrouwelijkheid over en weer is ontstaan. Op dat moment is het nog steeds niet verschrikkelijk belangrijk, omdat de zorg voor uw partner een eventueel groeiende band met een nieuw persoon helemaal niet in de weg zit. Als u zich dagelijks een uur of drie bezighoudt met uw partner in het verpleeghuis, hebt u daarnaast tijd genoeg voor andere activiteiten.

Als u een profiel wil opstellen, houd het dan kort, luchtig en laat uw partner weg. Benadruk wel dat u op zoek bent naar een serieuze relatie om de sex-only geïnteresseerden buiten de deur te houden. Omdat het afhandelen van dates veel tijd kost en vaak teleurstellend verloopt, raad ik u aan om uw net ook uit te werpen in de homocafés. U kunt daar wel degelijk een geschikt persoon tegen het lijf lopen en ook al kan uw speurtocht een tijdje duren, het is gezelliger om een avondje vrijblijvend met mensen te kletsen dan om een reeks van onbekenden te beoordelen tijdens persoonlijke afspraakjes.

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

Meer afleveringen van Moderne Manieren zijn terug te lezen in ons dossier.