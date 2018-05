Ik wil af van die vleesverslaving, maar oh spek en salami: ik mis jullie nu al

Een van mijn beste vrienden beweert dat hij, sinds hij acht jaar geleden vegetariër werd, vlees nooit mist. Soms vermoed ik oprecht dat hij liegt. Laatst verslond ik, om me heen spiedend als een winkeldief, in de Hema een hele rookworst. Niets minder dan een culinair orgasme. Hoe pathetisch het ook mag klinken, ik kan echt rouwen om het idee dat spek en salami voorgoed uit mijn leven zijn gewandeld.

Waarom ik die lekkernijen dan vaarwel heb gezegd? Omdat ik sinds een jaar of vijf een bijna-vegetarische ‘flexitariër’ ben, een echte vegetariër zou willen worden en het liefst zelfs zou overschakelen op een volledig plantaardig dieet. Want ja, ook ik ben zo’n trendgevoelige, hoogopgeleide stadsbewoner. In mijn Amsterdamse woongroep zijn twee buren strikt veganistisch, zodat in onze gemeenschappelijke koelkast de boekweitmelk, zeewierburgers en plantaardige boter mij dagelijks veelbetekenend aanstaren. Ik krimp ineen van schuldgevoel bij berichten over hysterische varkens in propvolle vrachtwagens, of over permanent in stallen opgesloten koeien die hun kont niet kunnen keren. Of over dieren die veel slimmer zijn dan we denken - ook inktvissen en ratten hebben gevoelens, las ik in het laatste boek van gedragsbioloog Frans de Waal.

Gek genoeg kan ik wél zonder al te veel moeite kijken naar slachten, als het tenminste snel en pijnloos gebeurt. In het islamitische Senegal, waar ik jaren woonde, heb ik vele geiten zien sneuvelen tijdens het Offerfeest. In Kenia heb ik Maasai er zelfs eentje met hun blote handen zien wurgen, waarna ze de hals opensneden en het bloed er zo uit dronken. Zelf heb ik een paar keer een kip de keel doorgesneden. Niettemin groeit bij mij de overtuiging dat al deze wezens evenveel recht op leven hebben als ik.

Humus, sojamelk en noten Dus meng ik mijn ochtendmuesli tegenwoordig meestal met sojamelk in plaats van kwark die ik eigenlijk lekkerder vind - ook vee houden voor de zuivel is boosaardige uitbuiting voor een beetje rechtgeaard veganist. Brood besmeer ik vaker met humus dan met kaas en in rijst met groenten vervang ik kipfilet door een handje ongebrande noten. Biologisch, uiteraard. Bij de zaterdagmarkt hoorde een halve Hema-worst, bij zwembadbezoek een kroket Omdat ik bijna dagelijks sport, neem ik eiwitshakes voor sneller spierherstel (en omdat ik stiekem hoop er wat breder van te worden). Maar dan wel op basis van doperwten in plaats van melkpoeder. Niet te betalen, maar het gevoel van morele superioriteit maakt veel goed. Laatst zag ik bij crossfit een spierbundel in een T-shirt met de tekst: ‘Vegan muscle: killing work-outs, not animals’. Op zijn achterstevoren gedragen petje afbeeldingen van een varken, een kip en een koe en eronder geschreven: ‘Friends, not food’. Sterker nog: Nederlands beste crossfit-atleet, Jeremy Reijnders, is ook veganistisch. Zo zou ik ook willen zijn. De tekst gaat verder onder de afbeelding © Matthias Philps De werkelijkheid is dat ik bij vlagen een enorme vleesbehoefte voel, waaraan ik een paar keer per maand schoorvoetend toegeef - nog even los van de eieren die ik bijna dagelijks eet. Waar komt toch dat onweerstaanbare verlangen vandaan? Misschien is het mijn opvoeding, en ligt de schuld bij het vaste rondje dat ik als kind met mijn vader naar de zaterdagmarkt in Delft maakte. Dat uitje bevatte immers meestal een halve Hema-rookworst. En bij zwembadbezoek hoorde een kroket. Mijn broodtrommel bevatte vaak brood met ham of rookvlees, en in mijn herinnering stond er ’s avonds vaker wel dan niet vlees op tafel. Is veganisme een verkapte poging om slank te blijven? “Mensen vinden vlees gewoon erg lekker”, zegt diëtiste Karine Hoenderdos van platform PuurGezond, die ik bel met mijn vraag. “En het is erg verzadigend omdat er veel eiwitten in zitten.” Is het gewoon mijn lichaam dat me toeschreeuwt wat het mist? “De mens heeft niet per se vlees nodig”, relativeert Hoenderdos. “Wel dierlijke producten als vis, zuivel en eieren.” Alleen daarin zit namelijk vitamine B12, nodig voor de aanmaak van rode bloedlichamen en een goede werking van het zenuwstelsel. Bij langdurig B12-tekort volgen schade aan dat zenuwstelsel en bloedarmoede: “En vaak blijken veganisten ook daadwerkelijk B12-tekorten te hebben.” Zij moeten, en in veel gevallen vegetariërs eveneens, vitamine B12-tabletten slikken. Hoenderdos’ advies is dan ook: lekker flexitarisch blijven. De tekst gaat verder onder de afbeelding © Matthias Philps

Het duivelse vleesdilemma Martijn Katan, emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gelooft niet dat mijn vleesbehoefte voortkomt uit een om hulp schreeuwend lijf. Katan: “Ik loop nu naar de koelkast, gedreven door een onweerstaanbare zucht naar een stukje chocola. Maar ik geloof geen moment dat mijn lichaam er een gebrek aan heeft. Deels omdat ik al chocola heb gehad vandaag, en deels omdat het niet onmisbaar is. Ik bedoel: de halve wereld hunkert voortdurend naar allerlei lekkers.” Katan herkent overigens wél het duivelse vleesdilemma: “Het ethische bezwaar vind ik heel respectabel. Ikzelf eet een paar keer per week wat vlees. Mijn kleindochter gruwelt daarvan: ‘Opa, vlees komt toch van dieren?’ Dan sta ik met mijn mond vol tanden.” De tekst gaat verder onder de afbeelding © Matthias Philps Niettemin is veganisme sterk in opkomst, signaleren zowel Hoenderdos als Katan. “En daar ben ik blij mee”, zegt Katan. “Want het heeft een groot positief effect op het klimaat en minder vlees eten kan heel gezond zijn. Nederlanders, vooral mannen, eten gemiddeld te veel vlees.” Volgens Hoenderdos zijn vooral jonge vrouwen erg bezig met veganisme. Maar: “Ondanks alle goede bedoelingen vraag ik me wel vaak af of het geen verkapte pogingen zijn om slank te blijven. Internet staat bol van de modellen die veganistisch leven.” Dat klopt: op Instagram levert de zoekterm #vegan bijna zestig miljoen resultaten op. Massa’s plaatjes inderdaad van erg slanke vrouwen, maar ook veel pimpelpaarse bosbessentaart en andere uitzinnige culinaire creaties, en Microsoft-oprichter Bill Gates met de wat raadselachtige quote ‘The future of meat is vegan.’ Met ruim achttien miljoen resultaten doet #vegetarian het overigens ook nog steeds drie keer zo goed als #meat met krap 6,5 miljoen hits. Ik ben uiteraard gevoelig voor het feit dat veganisme in mijn kringen hip en happening is

Een nationaal fenomeen Betrouwbare, recente gegevens over de ontwikkeling van veganisme en vegetarisme in Nederland zijn vreemd genoeg niet voorhanden. In Engeland wel, zij het mondjesmaat. Daar haalde de Britse krant The Independent in een artikel van 3 april bijvoorbeeld een onderzoek aan dat stelt dat zo’n 3,5 miljoen Britten zichzelf veganist noemen, terwijl dat er twee jaar geleden nog minder dan 550.000 waren. Volgens The Guardian is veganisme ‘een nationaal fenomeen’. Tot die snelgroeiende voorhoede behoor ikzelf dus nog niet helemaal. Bij tijd en wijle vind ik vlees blijkbaar nog té lekker, en plaats ik mijn eigen gezondheid heel egoïstisch boven dat van dieren, me natuurlijk graag bedienend van het argument dat de natuur ook bol staat van meedogenloos eetgedrag. Weleens een roedel wolven een eland levend zien verscheuren? Ongetwijfeld heeft mijn queeste, behalve met een groeiende innerlijke overtuiging, ook te maken met zelfopgelegde vroomheid. En uiteraard ben ik gevoelig voor het feit dat veganisme in mijn kringen hip en happening is. Vrienden vertellen me wel vaker dat ik er een handje van heb de wereld te willen redden. Maar is dat erg? De natuur kan, dunkt me, wel een steuntje in de rug gebruiken. Kortom, mijn besluit is genomen: ik ga de komende tijd nóg minder vlees eten. Zo kan ik het hopelijk geleidelijk aan uit mijn leven laten verdwijnen, zodat ooit de dag aanbreekt waarop ik vlees simpelweg niet meer mis. De tekst gaat verder onder de afbeelding © Matthias Philps

