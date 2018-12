Ik werd heel verliefd op haar, ze zei: ‘Ik ga je infecteren met mij’

Hoe begon het?

Marc: “De lucht was die middag van dat diepe hoogzomerblauw en de zon reflecteerde op het water alsof het glas was. Achter ons stegen hoge kliffen op, de groene vallei liep de Middellandse Zee in en wij zaten met onze handdoeken op zo’n gigantische oerkei die door de golven rond als een champignon was geworden. Laurie droeg een kort broekje met bloemetjes erop, een strak hemdje met spaghettibandjes waar haar volle borsten mooi in uitkwamen. Haar gezicht was fijn, een klein neusje en ogen die wisselden bij de val van het licht, van heldergroen tot herfstbruin. Haar lange bruine haren hingen los en als we gingen zwemmen, trok ze haar zwarte wetsuit over haar bikini aan. Ze vond het zeewater zelfs in de Zuid-Franse zomer koud, maar zwom fantastisch en deed net als ik fanatiek aan freediving.

Ons element was water. We werkten die zomer allebei in een watersportkamp voor volwassenen in Zuid-Frankrijk maar er was nog niets tussen ons, een andere collega had zijn zinnen op haar gezet, maar ik had haar natuurlijk wel al gezien. Vooral haar borsten, dat geef ik toe. We zoenden die eerste middag dat we alleen waren niet, maar dat het zou gaan gebeuren was voelbaar, er hing tussen ons dat ‘jij weet wat ik weet’, heel spannend was dat.

Laurie bleek heel extreem in bed, seksueel gezien veel opener dan ik

Twee weken later nodigde ik haar uit om te komen eten, ik zou koken, lekker vet dus geen zomersalade maar goed eten, gebakken aardappeltjes met ui, paprika en chorizo.

Wat ik precies van haar wilde, had in mijn hoofd nog geen precieze vorm behalve dat het eindig moest zijn, een avontuurtje, een zomerliefde. Ik dacht heel pragmatisch: na de zomer zou ik als duikinstructeur naar de Cariben vertrekken en ik wilde mijn plannen niet aanpassen, dus verliefd worden had bij voorbaat al geen zin.

Maar ik voelde wel dat ik me aangetrokken voelde tot Laurie, dat jongensachtige afstandelijke in dat o zo vrouwelijke lichaam. Ook zat ze, net als ik, vol plannen, zocht constant avontuur, hield alleen van nieuw en niet van routine en was overal voor in. In die zin was ze een spiegel van mij.