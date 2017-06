Maar er was nog iets anders dat me trof in het verhaal: de twee zwangerschappen die ze afbrak omdat ze wist dat er in haar leven geen ruimte voor was. Ik dacht aan mijn eigen keuze, nu zestien jaar geleden.

Ik was net begonnen met studeren, verhuisd naar Amsterdam, klaar om de wereld te veranderen en toen was daar die zwangerschap. Voor de vorm heb ik nog even getwijfeld. Of nee, niet alleen voor de vorm, ook omdat er ergens uit een verre diepte een groot en wakker ‘ja’ klonk. Maar ik wist dat die ene ‘ja’ veel dingen uit zou sluiten. Te veel.

Jij bent te jong, zei ze, en ik ben te oud. Ze vroeg of ik opgelucht was of verdrietig

Dus lag ik twee weken later - op een sombere oktobermiddag - in de uitslaapkamer van de dichtstbijzijnde abortuskliniek. In de bedden om mij heen lagen meisjes en vrouwen van alle leeftijden. Sommigen huilden, de meesten staarden beduusd voor zich uit. De vrouw in het bed naast me, ik schatte haar een jaar of vijfenveertig, keek me aan en zuchtte. Jij bent te jong, zei ze, en ik ben te oud. Ze vroeg of ik opgelucht was of verdrietig.

Allebei, antwoordde ik.

Kinderloze uren En dat is altijd zo gebleven. Ik heb nooit getwijfeld aan mijn keuze, maar ik weet precies hoe oud het kind nu geweest zou zijn. Het is een afwezigheid die als vanzelf meegroeit. De ingreep maakte me ambitieuzer. Al die kinderloze uren kon ik maar beter nuttig besteden anders had ik de baby net zo goed kunnen houden. Ik werd me meer dan ooit bewust van mijn vrijheid en mijn mogelijkheden. Zo kan wat er niet is dus toch van grote invloed zijn. Vorige maand kwam mijn boek uit, het boek dat ik al jaren wilde schrijven; ik heb eindelijk de juiste stem gevonden Was Bibeb met vier kinderen ooit de beroemde Bibeb geworden? Of was ze Elisabeth Maria Lampe-Soutberg gebleven? Het maakt niet uit natuurlijk, wat uitmaakt is dat ze zich vrij voelde om te kiezen. Hoewel dat in haar geval een stuk moeilijker was, abortus was nog illegaal. Vorige maand kwam mijn boek uit, het boek dat ik al jaren wilde schrijven; ik heb eindelijk de juiste stem gevonden. Ik droeg het op aan mijn oudste zoon en in het dankwoord vermeld ik mijn jongste (of eigenlijk zijn middagslaapjes waarin ik de laatste versies schreef). Ik vergat iemand, bedacht ik na het lezen van dat Bibeb-stuk. Of beter gezegd, ik vergat niemand, die mij zoveel ruimte liet. Marjolijn van Heemstra is theatermaker en schrijver. Ze onderzoekt hoe ze in de wereld staat sinds ze twee zoons heeft. Lees ook de recensie van 'En we noemen hem': Van Heemstra sleept je mee in haar spannende zoektocht

