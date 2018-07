Ik voel mij gepasseerd voor de bruiloft van mijn vriendin

Binnenkort trouwt een goede vriendin van mij. Tot mijn verbazing hebben mijn vriend en ik, we zijn zeven jaar samen, een aparte uitnodiging gekregen. Ik ben de hele dag welkom bij de ceremonie, het diner en het feest. Mijn vriend heeft alleen voor het avondfeest een uitnodiging gekregen. Hoewel mijn vriend de aanstaande bruid maar één keer gezien heeft en de bruidegom niet kent, voel ik me gepasseerd door deze ongelijke uitnodiging. Is dit een normale gang van zaken? En zo niet: hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?

Beste Ongelijke uitnodiging,

Stellen horen inderdaad gelijk behandeld te worden bij uitnodigingen. Als de een de hele dag wel- kom is, moet dat voor de ander ook gelden. Toch kan ik me in het geval dat u beschrijft wel voorstellen dat uw vriend alleen voor het avondfeest is gevraagd. Bij deze huwelijksviering wordt een tweedeling gehanteerd tussen intimi en bredere kennissenkring. Het bruidspaar kan niet voor iedereen een diner betalen, maar wil het diner ook niet beperken tot het meer gebruikelijke ‘alleen familie’, een opzet die zelden problemen geeft. Kennelijk is er ruimte voor meer personen (zij het niet voor iedereen), wat betekent dat er een stevige selectie moet plaatsvinden om te bepalen wie er wel en niet bij de dis mag aanschuiven. Dit is een nadeel van een uitnodigingsbeleid op basis van informele, weinig inzichtelijke selectiecriteria. Het levert altijd scheve ogen op van de tweederangs gasten. Reken maar dat er allerlei mensen zijn die op hun neus kijken omdat ze niet bij de inner circle horen.

Uw vriend heeft de bruid maar één keer gezien en de bruidegom zelfs nog nooit. Ik denk niet dat hij zich beledigd voelt dat hij niet uitgenodigd is voor overdag. Het zal hem waarschijnlijk weinig kunnen schelen. U bent degene die zich gepasseerd voelt. Omdat uw vriend niet erkend wordt als betekenisvolle relatie? Dat lijkt me niet aan de orde. Het bruidspaar kent hem niet of nauwelijks, er moest geselecteerd worden en er is geen geld om iedereen op dezelfde manier te entertainen. Ik zou zeggen: maak er geen punt van. Uw vriend zal er weinig aan missen. ’s Avonds is hij wel welkom en het feest is sowieso het leukste onderdeel van zo’n huwelijk.

