Ik vind het respectloos dat mijn moeder zich opdringt bij haar ex-schoonfamilie

Na de scheiding van onze ouders bleef mijn moeder intensief omgaan met de familie van mijn vader. Hoewel ze zelf goed contact heeft met haar eigen broers en zussen was ze geregeld te gast op feestjes van haar ex-schoonfamilie. Tijdens deze bijeenkomsten werd er doorgaans zeer geringschattend over mijn vader gesproken. Ik heb dit altijd als zeer kwetsend ervaren. Mijn vader werd jarenlang doodgezwegen bij zijn familie. Hoewel dat al pijnlijk genoeg was, vind ik het niet correct als die leegte dan met mijn moeders aanwezigheid wordt ingevuld en zelfs met haar nieuwe vriend. Ik heb mijn moeder vaak laten weten dat ik het niet prettig vind om haar steeds tegen te komen bij mijn vaders familie. Ik vind dit respectloos. Alsof niemand er bij stilstaat dat ik als dochter van gescheiden ouders ook weleens een familiefeestje wil dat niet gepaard gaat met spanning en pijn.

Beste Moeder dringt zich op,

De familie van uw vader heeft zich na de scheiding van uw ouders niet loyaal betoond met hem maar met zijn ex! Uw vader bezoekt geen feestjes van zijn eigen familie, maar uw moeder doet dat wel. Dit is heel vreemd. Uw vaders familie laat zich ook minachtend over hem uit. Blijkbaar vervult uw vader in zijn familie de rol van zwart schaap. Dat lijkt me voor u vervelend genoeg om zelf ook niet meer naar die familiebijeenkomsten te gaan. Dat uw moeder stug blijft omgaan met haar ex-schoonfamilie kunt u haar een beetje kwalijk nemen, maar de rol van de familie zelf (haar blijven uitnodigen, voortdurend laten zien dat ze haar prefereren boven uw vader en tegelijk uw vader van zich afstoten) is veel en veel kwalijker. Zelfs als uw moeder helemaal afstand zou nemen van haar ex-schoonfamilie, zou deze familie uw vader nog steeds als zwart schaap behandelen. Bij zo’n familie hebt u toch niets te zoeken?

