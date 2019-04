Ik hou niet zo van appen, hoe onbeleefd is het om pas na een paar dagen te reageren?

Beste Beatrijs,

Enige tijd geleden leerde ik iemand kennen die net als ik van wandelen houdt en we besloten om een keer samen te gaan. We maakten een mooie duinwandeling en het was best gezellig. De dag daarop appte de persoon in kwestie dat het een leuke wandeling was geweest. Later betoonde zij zich geïrriteerd dat ik niet op dat appje had gereageerd. Ze wil sowieso vaker appen, om een band op te bouwen. Ik houd echter niet van appen en gebruik het vooral voor korte berichtjes (hoe laat spreken we af?). Sommige mensen sturen veel appjes en menen dan recht te hebben op reactie. Ik word hier onrustig van en voel me onder druk gezet. Hoe onbeleefd is het om niet of pas na een paar dagen op appjes te reageren, vooral als er geen vraag of mededeling in staat?

Opgejaagd door appjes