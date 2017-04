Ik draaide elke les twee verschillende lessen

Er zaten maar elf leerlingen in de klas. Eigenlijk waren het er tien, want er zat er een permanent ziek thuis. Om eerlijk te zijn waren het er maar negen, want één leerling heb ik maar vijf keer gezien in al die tijd.

Maar desondanks vonden er nog drie woede-uitbarstingen plaats: een keer vanwege de vermeende hoogte van het schoolgebouw, een keer over wie er verliefd zou zijn op wie, en een van mijzelf. Verder was de sfeer in de klas heel relaxed.

Ik draaide in feite elke les twee verschillende lessen

Toch was het didactisch gezien hard werken. Twee jongens volgden een kaderberoepsprogramma, en dat verschilt nogal met dat van basisberoeps. Voor beide groepen stond meetkunde op het programma, dat is op BBL-niveau: hoeken meten, schaal, oppervlakte en inhoud, maar op KBL is dat ook nog sinus, cosinus, tangens, de oppervlakte van ruimtefiguren, en fucking Pythagoras.

Ik kon dus niet zeggen: dit is de les, en jullie twee krijgen iets extra’s; nee, ik draaide in feite elke les twee verschillende lessen. En dat niet een les, maar drie maanden non-stop achter elkaar.

Maatwerk Tegen dezelfde problemen liep ik aan bij mijn theoretische leerwegklassen. Het verschil tussen de theoretische leerweg en havo bij wiskunde is nog groter dan tussen BBL en KBL. Havisten krijgen letterrekenen, ontbinden in factoren, de abc-formule, noem maar op. In de TL krijgen ze de wiskundige variant van realistisch rekenen. Totaal anders qua inhoud en didactiek! Probeer dan maar eens - in een klas van 30 - de betere leerlingen een havo-programma te laten volgen. Dat is simpelweg een puzzel die niet past. Het is een bende, en niemand kan uitleggen waarom het een bende is En dat geldt niet alleen voor wiskunde. Bij vrijwel alle vakken zijn er onbegrijpelijke verschillen in de curricula, die het leveren van maatwerk onmogelijk maken. Scholen die zich hierop specialiseren, zoals de uit Zweden overgewaaide Kunskapsskollan, klagen er steen en been over. Het is een bende, en niemand kan uitleggen waarom het een bende is. Die verschillen hebben in ieder geval niets te maken met het verschil in niveau van al die leerlingen. In de nieuwste Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie is te zien dat de beste helft van de tl-leerlingen even goed zijn als een gemiddelde havo-scholier. Maar zo’n tl-leerling komt, als hij straks zijn examen haalt, met een heel andere bagage in havo-4 dan een leerling die de havo heeft gevolgd. En ja, zo’n leerling heeft dan minder ‘kans’. Ik vind dat iemand dat moet oplossen.

