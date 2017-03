Ik daag u uit: kijk eens goed rond in uw buurt

Als ik de televisie aan zet, lijkt dat inderdaad te kloppen. Het negatieve wordt uitgelicht - ook al bewijzen cijfers het tegendeel. Integreerden asielzoekers nooit beter dan nu? Onzin. Zijn Nederlandse werknemers de gelukkigsten van allemaal? Flauwekul. Is de criminaliteit de afgelopen jaren flink afgenomen? Tuurlijk niet! Kijk maar naar ‘Opsporing Verzocht’. Wie cijfers vertrouwt, is naïef.

De meeste lijsttrekkers - op een enkeling na - voeden dit gevoel. Vind ik dan hè. Ik bedoel: paginagrote verdeeldheid zaaiende advertenties in kranten, grove woorden als “rot op”, “met je grote bek” en “laaghartig tuig” en larmoyante uitspraken over wat voor land we aan onze kinderen willen nalaten - het lijkt of we in rap tempo richting het afvoerputje van de wereld drijven.

Hier en daar zijn er wel lijsttrekkers die het positieve benadrukken. Maar ze worden niet geloofd. En ik vraag me af: waarom komen ze zo weinig met echt goede voorbeelden? Want die zijn er, onbeschrijflijk veel. Hoe ik dat weet? Nou, zo: de afgelopen maanden heb ik door heel het land aardig wat congressen op het snijvlak van sport en samenleving mogen leiden.

Investeren in sport

Totaal verrast ontdekte ik dat er in buurten, wijken, dorpen, werkelijk overal enorm veel moois gebeurt. Mijn favoriete verhaal is dat van de Noordwijkse wethouder Gerben van Duin. Met zowel sport als financiën in zijn portefeuille en in zijn hart de vaste overtuiging dat sport helpt en verbindt, bezuinigde hij niet, maar investeerde 35 miljoen. Ouderen die in een sociaal isolement dreigden te raken, kregen een zetje om in sportkantines een kaartje te komen leggen. Mensen in de bijstand begonnen met bewegen, elke week, en leerden daardoor hun sterke punten kennen. Een deel vond na jarenlange werkloosheid een baan.

Op het sportveld is contact leggen zoveel makkelijker. Want in een sporttenue is iedereen gelijk

Op het sportveld is contact leggen zoveel makkelijker. Want in een sporttenue is iedereen gelijk. Verschil in opleiding, inkomen, politieke voorkeur: je ziet het niet als iedereen op voetbalschoenen staat. Niet voor niets kreeg hij de nationale én Europese prijs voor het beste initiatief op het gebied van sport en bewegen: na fors investeren kan wethouder Van Duin nu op de bijstand, welzijn en gezondheidszorg besparen.