Ze had zich al die jaren voortvarend beziggehouden met het lot van de vrouw, ellende in Afrika, kinderen in oorlogsgebieden, toestanden in politieke partijen, noem maar op. En altijd met het doel om aan de ontwikkelingen een positieve draai te geven. Nu blikte ze terug en constateerde dat al haar inspanningen niets, maar dan ook helemaal niets hadden opgeleverd. Dat kon ze met één blik op de wereld grondig onderbouwen.

Ik vond het eigenlijk wel grappig dat Sonja dat toen pas in de gaten had. Wat een overschatting van je vermogens. Wat dacht je nou, dat 'de wereld' zich beter zou gaan gedragen omdat jij hem of haar de weg wees?

Naïeve verrassing

En toen las ik het interview met collega Sander de Hosson, longarts. Een paar citaten: 'als beginnend arts had ik helemaal niets over de dood geleerd - dokters moeten zich niet beperken tot scans en medicijnen - de dokter moet meer weten van de dood - in de opleiding is er weinig aandacht voor stervenszorg', enz. enz.

De Hosson is veertig, ik ben zeventig. Zijn nadruk op andere dan wetenschappelijke aspecten van ziekzijn is mij uit het hart gegrepen. Sterker nog: ik verkondig dat evangelie al zo'n vijfentwintig jaar. In boeken, columns, essays, interviews, op congressen en studiedagen, voor oudere specialisten en voor artsen in opleiding. Maar uit het gesprek met de Hosson blijkt dat er niets, maar dan ook helemaal niets is veranderd. En ik blijk in mijn naïeve verrassing precies even belachelijk als Sonja Barend.

Als je mooi wilt sterven, moet je uit het ziekenhuis zien te ontsnappen

Ik moest denken aan een passage uit de dagboeken van Leonard Woolf. Hij schreef in 1968, op zijn achtentachtigste: 'Ik zie duidelijk dat ik vrijwel niets heb bereikt. De wereld vandaag en de geschiedenis van de menselijke mierenhoop gedurende de afgelopen zevenenvijftig jaar zou precies dezelfde zijn als ik pingpong had gespeeld in plaats van deel te nemen aan comités, en boeken en memoranda te schrijven. Ik moet daarom de nogal beschamende bekentenis doen dat ik mij gedurende een lang leven door zo'n 150.000 à 200.000 uren van volkomen zinloze arbeid heen heb geworsteld'.

Gelukkig zit er een glimlach in deze bewering.