Iets meer vrouwen onder de topverdieners

Het aandeel vrouwen onder topverdieners bij grote bedrijven neemt langzaam toe. In 2010 was vijftien procent van het aantal topverdieners vrouw, in 2017 was dat iets meer dan twintig procent, blijkt uit onderzoek van het CBS.

Bij gebrek aan een officiële definitie van het begrip topverdiener besloot het CBS te kijken naar de 0,2 procent best betaalde banen per bedrijf met minstens 500 mensen in loondienst. Tel al die banen bij elkaar op en je hebt 6600 banen met de hoogste salarissen en bonussen. 20,4 procent van die posities werd in 2017 bezet door een vrouw.

Het grootste aandeel vrouwelijke topverdieners (34 procent) zit in de categorie ‘overige dienstverlening’, terwijl het aandeel vrouwelijke werknemers daar niet het grootst is als je kijkt naar alle branches, namelijk 57 procent. De zorgsector heeft het grootste aandeel vrouwen, 84 procent. Het aandeel vrouwelijke topverdieners ligt daar met dertig procent op de landelijke norm. In verhouding tot het aantal vrouwen op de werkvloer is het aandeel vrouwen met een topsalaris het kleinst in de horeca en de financiële dienstverlening. In beide sectoren was niet meer dan twaalf procent aan de top van de loonlijst vrouw terwijl het aandeel vrouwelijke werknemers in die sectoren wel significant is, respectievelijk 57 en 46 procent.

Het aandeel vrouwelijke voltijders bij de onderzochte organisaties is slechts 26 procent

Voltijds werken Het CBS gaat niet in op oorzaken en verklaringen, maar merkt wel op dat bijna alle topverdieners, man of vrouw, voltijds werken. Omdat voor het onderzoek niet het uurloon maar het bruto jaarloon is gebruikt, komen fulltimers bovendrijven. Het aandeel vrouwelijke voltijders bij de onderzochte organisaties is klein: 26 procent. Landelijk ligt dat percentage nog iets lager. Peter Hein van Mulligen, hoofd­econoom bij het CBS, vermoedt dat het al jaren stijgende opleidingsniveau van vrouwen een rol speelt bij de lichte stijging van het aandeel vrouwelijke topverdieners. “Als dat doorzet, kun je ook verwachten dat het blijft stijgen. Maar zolang vrouwen massaal in deeltijd blijven werken, heeft dat juist weer een averechts effect.” Het aantal topverdienende vrouwen stijgt weliswaar langzaam, in topfuncties zijn nog weinig vrouwen te bespeuren. Er geldt een wettelijk streefcijfer van dertig procent topvrouwen maar slechts vijf van de negentig beursgenoteerde bedrijven in Nederland voldoen aan die eis voor zowel de raad van de bestuur als de raad van commissarissen, bleek eerder dit jaar uit de Female Board Index. Een jaar eerder waren dat er nog zes. Niet dat er geen vacatures waren: bij 77 bedrijven werden in 2017 dertig nieuwe bestuurders benoemd. Allemaal mannen.

Equal Pay Day Dat veel vrouwen deeltijd werken wordt gezien als een van de oorzaken van de loonkloof. Anno 2018 verdienen vrouwen nog altijd 15,5 procent minder dan mannen. Afgelopen maandag, 5 november, was het dan ook Equal Pay Day in Nederland: vanaf die datum werken vrouwen eigenlijk de rest van het jaar voor niets.

