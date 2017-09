Ierse boeren vrezen harde Brexit

Hij heeft er een paar honderd, zegt Joe Deverell, terwijl hij ze met een klein stokje de wei in begeleidt. Hereford koeien. Bruin-wit gevlekt grazen ze door zijn weiland. "Hier zijn de omstandigheden ideaal voor deze koeien. Ze hebben praktisch alleen gezond gras nodig, dat hebben we hier in overvloed", zegt Deverell (61). Hij is derde-generatieboer in Geishill, in het midden van Ierland. "Ik ben in dit huis geboren en waarschijnlijk ga ik er ook weer dood", voorspelt hij. Zijn zoon Jessy, begin twintig, maakt zich klaar om het werk uiteindelijk over te nemen.

Een trots familiebedrijf. Maar sinds de Britten vorig jaar voor Brexit kozen, maakt hij zich zorgen. Liefst zestig procent van zijn koeien die uiteindelijk geslacht zullen worden komt namelijk in Groot-Brittannië terecht. "Daarnaast verkopen we ze veel melk en boter. De Britse markt is verreweg onze grootste afzetmarkt, extreem belangrijk."

En nu, zo'n 15 maanden na het referendum, heeft hij nog altijd geen idee hoe de toekomst eruit zal zien. "In de onderhandelingen draaien ze rondjes om elkaar heen. Het is elkaar vliegen afvangen, terwijl het hoog tijd wordt voor duidelijkheid."

De Brusselse onderhandelingstafels, waar deze week de twee partijen weer verder praten, voelen inderdaad ver weg in de frisse, Ierse lucht. Terwijl het eindresultaat juist hier zoveel gevolgen zal hebben. De Ierse landbouw en voedsel producerende industrie zijn de belangrijkste werkgevers van het land en zeer exportafhankelijk. In een land met slechts 4,5 miljoen inwoners gaat het grootste gedeelte van voedsel de grens over. De helft van die export gaat naar Groot-Brittannië.

Het Economic and Social Research Institute (ESRI), een gerenommeerde denktank, rekende uit dat dertig procent van de Ierse werknemers op de één of andere manier afhankelijk is van de handel met de Britten. Geen enkel ander EU-land leunt economisch zo zwaar op Groot-Brittannië als Ierland. Het land is net uit de financiële crisis geklommen. De Ierse economie stond een kleine tien jaar geleden aan de rand van de afgrond, maar is de afgelopen vier jaar de snelst groeiende economie in de eurozone met groeicijfers van zo'n vijf procent per jaar.

"Het is niet ondenkbaar dat Brexit de Ieren opnieuw in een recessie stort", zegt econoom Frank Barry, werkzaam aan Trinity College in Dublin. "Het land is afhankelijk van de handelsrelatie die er overblijft, maar als het uitdraait op een harde Brexit zal de Ierse economie flinke klappen krijgen." En daar ziet het op dit moment wel naar uit. De Britten willen weliswaar een overgangsperiode van twee jaar waarin alles zo goed als bij het oude moet blijven, maar na 2021 wil premier May uit de interne markt stappen en ook de douane-unie verlaten. Een harde breuk. Dat is de enige manier om volledige controle over de grenzen en wetgeving terug te krijgen, zonder zeggenschap uit Brussel.

Barry vreest dat Ierland dan tussen het wal en het schip valt. "Voor Ierland is de meest zachte Brexit het enig gewenste resultaat. Maar de EU zal echt niet genegen zijn om veel toe te geven en de Britten een zoete deal te gunnen. Het is voor Brussel cruciaal om te laten zien dat uit de EU stappen niet loont. Daar kan Ierland de dupe van worden."

Boer Joe Deverell vreest dat zo'n harde Brexit betekent dat de Britten hun voedsel elders gaan importeren. "Ze zullen voor de goedkoopste optie gaan. Misschien gaan ze hun rundvlees in Brazilië halen of Nieuw-Zeeland. Want zeker als er handelstarieven komen na Brexit, zullen wij niet meer in staat zijn te concurreren. En wat te denken van het Britse pond, door de flinke daling ten opzichte van de euro sinds het referendum zijn we al een stuk duurder voor de Britten geworden. Of ik een harde Brexit overleef? Dat zal heel moeilijk worden."